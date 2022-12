Musik, Licht und Film

Kaleidoskop der Rache im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Der Graf von Monte Christo, hier auf die tragbare Leinwand projiziert (Johannes Schön), mit Anja Klawun (rechts), hier als Villeforts Frau, und Andreas Hertel (links) als Villefort. © Greiner

Landsberg – Rache frisst Menschen auf. Wer sein Handeln und Denken dem alleinigen Zweck unterordnet, seinem Feind zu schaden, verbannt alles andere. Ist die Rache vollendet, kommt aber Leere: Was bleibt, wenn alles, was ein Leben ausmacht, erfüllt ist? Alexandre Dumas‘ „Der Graf von Monte Christo“ ist wohl der ‚Rache-Roman‘ per se. Das Münchener Tourneetheater ‚Theaterlust‘ hat es in der Version von Sarah Silbermann und unter Regie von Thomas Luft auf die Bühne gebracht. Unterhaltsam, temporeich, aber auch mit einigem ‚Drumherum‘, das den Inhalt und auch die Figuren übertönt.

„Am 25. Februar 1815 fuhr der Dreimaster Pharao langsam und wie zögernd in den Hafen von Marseille.“ So beginnt Dumas‘ Roman. Silbermann greift zu zwei Erzählern: Der Graf von Monte Christo (Johannes Schön), vormals Egmont Dantès, antwortet auf die Fragen seiner Ziehtochter Haydée (Clara Hilscher) – die gleich ans Eingemachte geht: „Wer ist Egmont Dantès?“, fragt sie den Ziehvater, nachdem sie ihn in der ersten Szene gleich mal im Stockkampf besiegt. Dessen Antwort: „Die Welt hat ihn vergessen.“



Der Mensch Egmont Dantès ist im Château d‘If, dem legendären Gefängnis, in das ihn seine neidvollen Gegenspieler – Bankier Phillipe Danglars (Reinhold Behling), Staatsanwalt Gérard de Villefort (Andreas Hertel) und Fernand Mondego (Oliver Mirwaldt) – mittels ausgefeimter Intrige verfrachten, zerstört worden. Das Glück, seine Verlobte Mercédès (Anja Klawun), hat ihn aufgegeben – und einen anderen geheiratet. Dantès‘ Rettung im Wahn der Einsamkeit: der Gefangene Abbé Faria, der Dantès neues Leben einhaucht, indem er für ihn die Verschwörung aufdröselt, die sein Leben zerstört hat. Farias allumfassendes Wissen fließt in Dantès Hirn über. Farias Vermögen auf der Insel Monte Christo fließt in Dantès Hände und Farias Tod verhilft Dantès letztendlich zur Flucht. Was folgt, ist Legende: Dantès wird zum Graf von Monte Christo. Und übt Rache. Zerstörerisch, konsequent, ausgeklügelt.



Musik, Licht und Film

Lufts Inszenierung punktet mit Musik. Gleich zu Beginn begleitet die Liveband, bestehend aus Schauspielern und einem ‚festen‘ Schlagzeuger, energiegeladen den Stockkampf von Vater und Ziehtochter. Auch in den späteren Szenen wird immer wieder einer der Schauspieler zur E-Gitarre greifen, die Stöcke auf Trommeln niederprasseln lassen. Meist ein passender Akzent, der Szenen hervorhebt.



Weiteres Stilmittel in Lufts Inszenierung, das für flirrende Bilder sorgt: Projektionen auf eine tragbare Leinwand. Über sie wandern Farias Formeln, während Dantès dahinter tanzend das Wissen aufsaugt. Auf ihr zu sehen ist ein im Gefängnis kauernder Dantès, während die Figur Dantès die Geschichte für den Zuschauer weiterführt.



Luft greift auch zur offenen Bühne, auf der die fast ausnahmslos doppelt und dreifach besetzten Schauspieler die Kostüme sichtbar wechseln. Spielen sie nicht, bleiben sie bewegungslos auf der Bühne stehen. Das alles macht meistens Sinn – führt aber zu einem ziemlich vollgepackten Bild in einem Aufbau (Arne Dewitz und Thomas Luft), die durch einen ‚Gerüstbalkon‘ noch eine Hochebene und damit eine weitere Spielebene bietet. Dazu kommt schließlich noch farbintensive Beleuchtung. Insgesamt ist das optisch durchaus bestechend. Aber manche Szenen und Schauspieler verschwinden hinter dieser Optik.



Marionettenspiel

Dass Dumas‘ fantasievoller und nicht immer ganz logischer Roman – immerhin ein Abenteuerroman, die Musketiere sind ja auch ein wenig überzeichnet – vollgepackte Bilder in Maßen durchaus verträgt, zeigt sich unter anderem in dem ‚Marionettentheater‘, mit dem Luft für Dantès Rache-Ränkespiele die Fäden zieht: eine begeisternde Szene, in der die sieben Schauspieler in Sekunden von einer zur nächsten Rolle wechseln und einander die Kostüme überwerfen – ein großartiges Ensemble, das perfekt miteinander spielt. Und eine Szene, die Dumas‘ verzwickte Konstruktionen wunderbar überzeichnet darstellen.



Aber warum tanzen die Schauspieler? Dass es eine Art Flamenco ist, gut. Immerhin ist Mercédès Katalanin, zudem tragen die stampfenden Füße zu der im gesamten Stück vorherrschenden Aggression bei. Aber Haydée? Sie ist nahezu ständig tanzend unterwegs. Warum? Vielleicht hätten ‚reduzierte‘ Szenen Emotionen besser transportiert.



Was dem Stück guttut sind die humorvollen Einsprengsel, generell die Ironie, die Luft nach den ersten, etwas steifen Szenen walten lässt. Beeindruckend auch der ‚High-Noon‘, mit Trommel und E-Gitarre unterstützt, in dem die drei Übeltäter unter Nummer 1, 2 und 3 vom Grafen abgefrühstückt werden.



Der Moment, in dem Mercédès ihren Egmont erkennt, huscht hingegen nahezu unbemerkt vorbei. Und der Schluss wirkt etwas verhaspelt. Der Graf von Monte Christo erkennt, dass ihm die Rache zwar gelungen ist, ihn aber vor ein Nichts stellt: „Die Rache ist vollendet, was auch immer das für mich bedeuten mag.“ Im Versuch, doch noch etwas Nicht-Zerstörerisches zu tun, gibt er seinen Reichtum an die nächste Generation weiter.



Auch Haydée verkündet noch zackig: „Ich habe Hoffnung“ – eine Art halbes Happy End, noch schnell hinten angefügt. Der Grund für ihre Hoffnung bleibt aber im Nebel. Hier verschenkt Luft in der handlungsprallen Inszenierung eine gründlichere Zeichnung der Charaktere. Die bleiben bis auf den Grafen selbst leider relativ flach.



Das Publikum im gut gefüllten Theater spendete dem Ensemble großen Applaus.