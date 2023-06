Ein ‚Bade-Park‘

Ein Ammersee-Paradies mit Grillplatz in St. Alban

Von: Dieter Roettig

Traumhaftes Seegrundstück in St. Alban: Die Gemeinde Dießen möchte es zu einem für alle zugänglichen Erholungs- und Badegelände ertüchtigen. © Roettig

Dießen/St. Alban – Das 9.000 Quadratmeter große Ufergrundstück südlich des Seerestaurants St. Alban sollte längst als Erholungs- und Badegelände ertüchtigt sein. Zwar wurde mit der Öffnung zum Seeweg hin der Zugang bereits ermöglicht, aber die Planungen nehmen jetzt erst konkrete Formen an, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung konträr diskutiert wurden. Geschätzte Kosten nur für die baulichen Maßnahmen: 180.000 Euro.

Wie mehrfach berichtet, war es im Jahr 2020 Dießens Altbürgermeister Herbert Kirsch am letzten Tag seiner 24-jährigen Amtszeit gelungen, das Gelände von der Stadt Augsburg zu erwerben. Elf Jahre hatte er um das traumhafte Seegrundstück mit Blick nach Andechs gekämpft, um es allen Dießenern und Besuchern frei zugänglich zu machen. Es war ein Geduldsspiel, das zwischendurch sogar diverse Gerichte beschäftigte, aber letztendlich zu einem positiven Ergebnis führte.



Für das teils verwilderte und von der Segelgemeinschaft Augsburg als Abstell- und Wildcampingplatz genutzte Gelände hatte die Marktgemeinde bereits im August 2015 eine Satzung zur Herstellung einer Grünfläche für öffentlichen Bade- und Erholungsbetrieb erlassen, gegen die die Segler vergeblich klagten.



Grund für die Verzögerung der Sanierung nach dem Erwerb waren die von der Bodenschutzbehörde im Landratsamt Landsberg festgestellten Altlasten auf Teilen des Geländes. Der kontaminierte Boden könnte – um Kosten zu sparen – vom gemeindlichen Bauhof abgegraben werden, wie Bürgermeisterin Sandra Perzul in der Sitzung erläuterte. Die Kosten für den Transport der rund 120 Tonnen zu einer Deponie seien aber nicht voraussagbar.



Da fällt es auch nicht ins Gewicht, dass der vom Jugendbeirat gewünschte Grillplatz mit steinernen Sitzmöglichkeiten vom Bauhof errichtet werden soll. Die Kosten ohne Bodenentsorgung und Grillplatz betragen trotzdem mindestens 180.000 Euro, was Grünen-Gemeinderat Dr. Holger Kramer nicht akzeptieren wollte: „Warum lassen wir das Seegrundstück nicht so, wie es jetzt ist? Es reicht wunderbar zum Sonnen und Baden.“ Sein Kollege Marc Schlüpmann schloss sich an. Seiner Erinnerung nach war ursprünglich nur eine öffentlich zugängige Wiese angedacht. Im Haushalt 2023 sind für die gesamten Maßnahmen 258.000 Euro vorgesehen.



Ein ‚Bade-Park‘

Trotz Bedenken wurde mit 15:8 Stimmen die Entwurfsplanung der Weilheimer Landschaftsarchitektin Johanna Vogl durchgewunken. Sie sieht unter anderem das Aufbringen einer neuen Mutterbodenschicht mit Vegetationsflächen vor. Innerhalb des Geländes ist mittig ein gekiester Querweg angedacht, von dem Wege zum Ufer führen. 16 Hochstammbäume und 70 Sträucher zusätzlich zum Bestand sorgen für einen parkähnlichen Charakter. Vier Sitzbänke und 14 Fahrradbügel sollen zum Besuch einladen. Sogar eine Stromversorgung für etwaige Veranstaltungen ist eingeplant.



Toiletten wird es auf dem Platz keine geben, da „bauliche Anlagen“ nicht erlaubt sind. Allerdings kann die beim Campingplatz von Landkreis errichtete Anlage mitbenutzt werden. Als Abgrenzung zum direkt benachbarten Seerestaurant St. Alban der Familie Pavic wurde ein Holzzaun mit Toren errichtet.