Was passiert, wenn´s giftig wird?

Von: Nathalie Schelle

Acht Teilnehmer der umliegenden Feuerwehren haben am Wochenende den Lehrgang „Träger von Chemikalienschutzanzügen“ besucht. © Kreisfeuerwehrverband Landsberg

Pürgen – „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ – unter diesen Schlagworten werden die Aufgabenbereiche der Feuerwehren definiert. Zu Letzterem zählt auch der Schutz der Menschen vor chemischen Gefahren. Bei Kontakt mit Chemie werden besondere Schutzanzüge und natürlich auch spezielles Know-how von den Feuerwehrlern benötigt. Und über genau diese Themen hat der Lehrgang „Träger von Chemikalienschutzanzügen“ am Wochenende informiert.

Insgesamt acht Teilnehmer aus den Feuerwehren Landsberg, Windach, Dießen und Kaufering waren dabei, um diesen speziellen Lehrgang abzuschließen. Ein Theorieabend und ein Praxisausbildungstag im Ausbildungszentrum in Pürgen machten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit allen Einzelheiten rund um chemische Gefahren vertraut. Theoretisch ging es vor allem um den Aufbau und die Funktionsweise der Chemikalienschutzanzüge (CSA) und um das taktische Vorgehen bei einem Einsatz. Im Vordergrund der praktischen Ausbildung standen neben dem richtigen An- und Ablegen des Anzuges eine Einsatzübung, bei der die acht Teilnehmer unter anderem Gefahrstoffe erkennen und sichern mussten.



„Chemikalienschutzanzüge werden von der Feuerwehr bei Chemie- und Gefahrgutunfällen eingesetzt“, so Kreisbrandmeister Stefan Zander. Die gas- und flüssigkeitsdichten Schutzanzüge, die gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen resistent und beständig sind, bestehen aus Stiefel und Handschuhe, die fest mit dem Anzug verbunden sind. Im Kopfteil hat der Anzug eine große Sichtscheibe. Die Träger versorgen sich mit Atemluft aus einem Pressluftatmer, der im Inneren des Anzuges getragen wird. Die ausgeatmete Luft entweicht dabei über ein Ventil im Anzug. „Der Atemluftverbrauch ist durch das Klima im Anzug entsprechend hoch und die Sichtverhältnisse und Kommunikation sind den Einsatzkräften deutlich erschwert“, erklärt er weiter. Die Einsatzzeit eines CSA-Trupps, der aus zwei oder drei CSA-Trägern bestehe, sei daher stark eingeschränkt, sie betrage je nach Belastung in vielen Fällen weniger als 20 Minuten. Am Ende eines Einsatzes müsse der äußerlich kontaminierte Anzug vor dem Ablegen zunächst dekontaminiert werden.



Der Lehrgang wurde am Samstag von allen Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen. Für den Kreisfeuerwehrverband Landsberg, der den Lehrgang ausrichtete, ist es neben der Modularen Trupp Ausbildung (MTA) der erste Lehrgang, der in diesem Jahr stattgefunden hat.