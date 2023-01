Der Beginn der Quartiersbildung

Von: Werner Lauff

An dieser Stelle im östlichen Teil des Papierbach-Areals soll der Kulturbau stehen © Schelle

Landsberg – Die Stadt Landsberg will auf Kosten von Projektentwickler ehret + klein in einem vereinfachten Verfahren einen neuen Bebauungsplan aufstellen, der den östlichen Teil des Papierbach-Areals überlagert. Damit sollen die bisher erteilten Befreiungen aufgrund von städtebaulichen Wettbewerben nachlesbar festgehalten werden. Der neue Plan soll aber auch grünes Licht für eine „angepasste Höhenentwicklung“ beim Kulturbau geben. Den Aufstellungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan soll der Stadtrat am morgigen Mittwochabend fassen.

Diese „angepasste Höhenentwicklung“ folgt aus dem Ruf nach einem höheren Veranstaltungssaal im Kulturbau. Der Projektentwickler hatte sich entsprechenden Forderungen von Kulturschaffenden gegenüber aufgeschlossen gezeigt, allerdings auch darauf hingewiesen, dass dies nicht zulasten der weiteren Etagen des Gebäudes gehen dürfe. Demzufolge will die Stadt nun eine „angepasste Höhenentwicklung“ genehmigen.



Ursprünglich sah die Bauleitplanung vor, im Kulturbau den Schwerpunkt auf Räume zu legen, die von den Bewohnern des Quartiers für gemeinsame Aktivitäten genutzt werden, von der Hausaufgabenbetreuung über Schreib- und Kunstwerkstätten bis hin zu kulturellen und musikalischen Gruppenabenden. Auch das nebenan geplante Hotel sollte dabei eingebunden werden und als Paketstelle dienen sowie Concierge-Leistungen anbieten.



Nachdem die Forderung nach einem großen Konzertsaal – einer „Lech-Philharmonie“ – immer lauter wurde, erklärte sich die Stadt bereit, dass „Investor, das Architekturbüro, die Stadtverwaltung und der Gestaltungsbeirat“ den ursprünglichen Entwurf überarbeiten. Das Ergebnis sollte dann „dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden“. Bisher ist über ein Ergebnis der Beratungen noch nichts bekannt. Allerdings geht aus der Sitzungsvorlage hervor, dass nun an einen „kulturellen Veranstaltungsort“ unter Einbeziehung von „Museumspädagogik“ gedacht ist.



Ob dieser „kulturelle Veranstaltungsort“ primär auf die Nutzung durch Quartiersbewohner zielt, ist unklar. Die Stadtverwaltung bekräftigt in der Vorlage das Ziel, dass aus der ehemaligen Pflugfabrik ein „urbanes Quartier mit einer Nutzungsmischung aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Kultur, Kinderbetreuung und Gastronomie“ werden soll.



Diese Formulierung impliziert, dass die genannten Einrichtungen nicht primär auf Besucher von außen zielen dürfen; denn nur dann dienen sie zur Bildung eines Quartiers, also eines relativ eigenständigen Teilsystems innerhalb der Stadt mit gemeinsamen verbindenden Elementen.



Ob die „qualitätsvolle Urbanität“, von der die Stadt spricht, jetzt wirklich entsteht, ist also noch offen. Der Aufstellungsbeschluss enthält dazu zumindest noch keine Details. Aber er gibt das Signal, dass nun die spannende Phase der Quartiersbildung beginnt.