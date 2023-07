Der neue Mann an der Seitenlinie: Julian Beinlich trainiert Landsbergs Handballerinnen

TSV Landsberg: Handball

Landsberg – Nach dem Abgang von Christoph Spitschan als Damentrainer der TSV-Handballerinnen hat´s ein bisschen gedauert, bis ein neuer Trainer gefunden wurde. Jetzt tritt aber Julian Beinlich in die Trainer-Fußstapfen.

Mit Beinlich habe die Handball-Abteilung einen erfahrenen Mann an der Seitenlinie, wie Abteilungsleiter Roland Neumeyer erklärt. Der neue Trainer sei außerdem, nach seiner Vorstellung bei der Mannschaft, der Wunschkandidat gewesen.



Der 35-Jährige hat in Nordrhein-Westfalen selbst über einen langen Zeitraum Handball gespielt. Er ist seit 30 Jahren aktiv. Seit 2017 trainiert er Jugend- und Damenmannschaften – zuletzt auch eine oberbayerische Landesliga-Mannschaft. Durch seine Tätigkeit als Schiedsrichter konnte er in der vergangenen Saison schon den ein oder anderen Gegner der TSV-Handballerinnen kennenlernen und weiß daher, was ihn in der kommenden BOL-Saison erwartet.

+ Neue Saison, neuer Trainer: Julian Beinlich kümmert sich jetzt um die Handballerinnen des TSV Landsberg. © TSV Landsberg

„Die Rahmenbedingungen passen gut und ich fühle mich innerhalb der Mannschaft wohl“, so der neue Trainer. Neben der Tätigkeit für den TSV Landsberg wolle er als Schiedsrichter gemeinsam mit seinem Partner innerhalb des BHV weiterkommen.