Fast auf dem WM-Podium

Ein Profi für den Nachwuchs der Landsberger Riverkings

Von: Thomas Ernstberger

Julia Zorn in ihrem neuen „Wohnzimmer“, dem Landsberger Eisstadion. © Ernstberger

Landsberg – Wäre es nach den Vorstellungen ihrer Mama (wohnt mittlerweile in Eching am Ammersee) gegangen, wäre sie vielleicht Ballett-Tänzerin geworden. Aber schon im zarten Alter von sechs Jahren erkannte Julia Zorn (heute 32): Ballett ist nichts für sie. „Ich wollte wie mein Bruder Andi Fußball oder Eishockey spielen.“ Julia entschied sich fürs Eishockey, ging zu den Wanderers in Germering. Eine gute Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte.

Zorn, seit Anfang Oktober hauptamtliche Nachwuchs-Trainerin bei den Landsberger River­kings, startete in ihrer Heimatgemeinde eine höchst erfolgreiche Karriere. Und eine ungewöhnliche dazu: Sie begann als Torhüterin, nahm als Goalie 2008 auch an der U18-WM teil. Ab 2009 dann der „schleichende Wandel“ (bis zum letzten Spiel 2012 als Keeper) in den Sturm. „Torwart war 13 Jahre mein Leben, da habe ich neben der WM auch noch acht Länderspiele bestritten, aber es hat mir plötzlich keinen Spaß mehr gemacht“, erzählt sie. Ein Wechsel mit schlechtem Gewissen gegenüber ihren Eltern: „Die hatten schließlich viel Geld in meine Ausrüstung und in diverse Trainingslager gesteckt.“



Doch Julias „Eishockey-Traum“ ging weiter – „wenn auch anders als es angedacht war“: Die in Gräfelfing geborene Sportsoldatin („ohne einen Sportförderplatz in der Bundeswehr geht in Deutschland nichts“), die unter anderem dreimal am Sprungge­lenk operiert wurde, bestritt 224 Länderspiele (57 Tore, 45 Assists) und war von 2014 bis 2022 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.



Zorn, die auch in Landsberg (2007 bis 2009) und beim EC Peiting in der Jugend-Bundesliga spielte, holte mit dem deutschen Rekordmeister ESC Plan­egg acht Mal den Titel, 2011 bis 2015 sogar fünf Mal in Folge. Sie wurde fünf Mal Vizemeister, dazu drei Mal deutscher Pokalsieger und war auch fünf Mal Top-­Scorerin der Frauen-Bundesliga.



Fast auf dem WM-Podium



Damit aber noch lange nicht genug: 2014 nahm sie mit der deutschen Mannschaft an den Olympischen Winterspielen in Sotschi teil. Rang 7 wurde offiziell auf Platz 6 korrigiert. „Olympia ist der Lebenstraum eines jeden Sportlers. Das war natürlich ein ganz besonderes Highlight meiner Karriere“, blickt sie zurück. Ein weiteres war die Weltmeisterschaft 2017 in Plymouth (USA). Da verpasste das deutsche Team mit Platz 4 das Podium nur knapp. „Das war schon bitter – so nah an einer Medaille dran und dann nur Vierter“, erzählt sie. Immerhin: Dieser 4. Platz bei einer WM war der größte Erfolg im deutschen Frauen-Eishockey.



Im Sommer erklärte Julia Zorn ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft – mit einem „Best of-Video“ in den Sozialen Medien. „Die sind auch zur Eigenwerbung wichtig. Eishockey wird durch Social Media immer bekannter“, hat die Tierfreundin (ihre „Suki“, eine Retriever/Australian Shepard-Mischung, ist elfeinhalb Jahre alt) erkannt. Danach ging’s gleich mal nach Hawaii. Endlich Zeit für Urlaub.



Frau im Männerteam



Die neue Landsberger Trainerin spielt zwar nicht mehr für Deutschland, aber sie ist nach wie vor aktiv im Einsatz: Für die Planegger Frauen in der Bundes­liga, mittlerweile seit 19 Jahren, und für die Herren des TSV Schliersee in der Landesliga – als einzige Frau in der Liga. Beide Teams tragen ihre Heimspiele in Miesbach aus. Eine Frau bei den Männern – wird da bei diesem harten Sport auch ein bisschen Rücksicht aufs „schwache Geschlecht“ genommen? Die 1,70 Meter große Stürmerin, die ihr Sportwissenschafts-Studium mit Bachelor und Master abgeschlossen hat und nebenbei für Sky Eishockey-Spiele kommentiert, erklärt: „Ich habe schon das Gefühl, dass Respekt und sicherlich auch eine gewisse Rücksicht da sind. Bis jetzt ist noch keiner gekommen, der mich unnötig zerlegt hat. Ich hoffe, das bleibt so.“



Bei den Riverkings schlägt die in Bad Tölz lebende Rückennummer 7 des ESC Planegg („mit der 7 hat auch mein Bruder in Unter­pfaffenhofen gespielt“) und frühere deutsche 8 nun ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. „Eishockey ist mein Zuhause, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Cool, dass es so weitergeht“, strahlt der „Outdoor-Mensch“, der gerne in die Berge geht, beim Interview mit dem KREISBOTEN. Sie weiß: „Die Möglichkeiten, mit Eishockey Geld zu verdienen, sind rar, als Frau erst recht.“ Deshalb ist Julia überglücklich, dass es mit dem Job in Landsberg geklappt hat. Sie hat seit Sommer den Trainerschein (C-Lizenz) und jetzt Ex-DEL-Profi Marcel Juhasz (39/seit 2015 HCL-Nachwuchscoach), der sie letztlich an den Lech lotste, als „Lehrmeister.“ Sie sagt: „Wir haben die gleiche Philosophie.“ Die ehemalige Nationalspielerin wird beim HCL als Cheftrainerin die U11 und zusammen mit Juhasz die U7 und die U9 betreuen und sich um die Laufschule kümmern. Zudem ist sie fürs Athletik-Training aller Teams von der U7 bis zur U20 verantwortlich. „Damit bin ich gut ausgelastet“, ist sie sich sicher. Und wie sind die weiteren Pläne für die Trainer-Laufbahn? Julia: „Ich bin Berufsanfängerin – keine Ahnung, wo mein Weg hinführt.“