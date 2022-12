Schwieriger Haushalt für den Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Der Kreistag hat den Haushalt mit einer Kreisumlage von 52 Prozent beschlossen. © Greiner

Landkreis – Es ist fix: Die Kreisumlage 2023 liegt bei 52 Prozent, ein Prozent mehr als letztes Jahr. Die Kreisverwaltung und die CSU hatten auf eine Umlage von 53 Prozent gesetzt. Sonst könne man keinen genehmigungsfähigen Haushalt garantieren, so Landrat Thomas Eichinger in der beschließenden Kreistagssitzung.

So einen Haushalt habe er noch nie gehabt, sagte Kreiskämmerer Thomas Markthaler bei der abschließenden Vorstellung in der Sitzung. Zwar kann der Landkreis das Minus im Ergebnishaushalt von sechs Millionen Euro aus den liquiden Mitteln (35.5 Millionen Euro) ausgleichen. Dadurch sinken diese aber so stark (Ende 2023 auf 500.000 Euro), dass die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,1 Millionen Euro gesichert werden kann. Dass das bei der Rechtsaufsicht durchgehe, könne er nicht garantieren, so Markthaler.



Der Landkreis muss 41 Millionen Euro Bezirksumlage leisten, die Personalkosten liegen bei rund 32 Millionen und im Jugend- und Sozialbereich werden 31 Millionen Euro fällig, wovon rund 16 Millionen durch Fördermittel zurückkommen. Einzahlungen sind unter anderem die Kreisumlage in Höhe von 96 Millionen Euro sowie die Schlüsselzuweisungen mit 17,5 Millionen Euro. Die Steigerung der Kreisumlage um ein Prozent bedeuten Mehreinkünfte für den Landkreis von 1,86 Millionen Euro.



Die Verschuldung steigt laut dem Finanzplan bis zum Jahr 2026 auf knapp 150 Millionen Euro an. Allerdings wies Markthaler darauf hin, dass die Schuldendienstbelastung – Zinsen und deren Tilgung – im Verhältnis zur Umlagekraft des Landkreises mit vier Prozent niedriger liegen als in manch Jahren zuvor. 2006 seien es beispielsweise knapp sechs Prozent der Umlagekraft gewesen, die für den Schuldendienst aufgewendet werden mussten.



»Richtig und gut«

Der Haushalt sei „richtig und gut“, konstatierte Eichinger. Er stimme dennoch wegen der Unterdeckung gegen den Haushalt, eine Umlage von 53 Prozent sei sicherer. Dem schloss sich CSU-Fraktionssprecher Wilhelm Böhm an. Die Kommunen könnten 53 Prozent stemmen, ohne zahlungsunfähig zu werden.



Fraktionssprecher der Grünen Peter Friedl erinnerte Eichinger an dessen Ausdruck der „großen kommunalen Familie“. Eine wie ursprünglich angesetzte Umlage mit 57 Prozent entspreche dieser „Familie“ nicht. Man müsse einen aufgeblähten Haushalt und die Anhäufung liquider Mittel unterbinden. Der Landkreis lebe über seine Verhältnisse, weshalb es gelte, bei Investitionen Prioritäten zu setzen und Projekte in ihren Dimensionen zu reduzieren. „Ob das neue Landratsamt da reinpasst, wird sich zeigen.“



Auch die Freien Wähler stimmten dem Haushalt zu, sagte Herbert Kirsch. Er erinnerte daran, dass die abgeschlossenen, ‚realen‘ Haushalte letztendlich weitaus bessere Zahlen hätten als die jeweiligen Planungen.



Verwaltung bemüht

Die Gemeinden seien hart an der Grenze, ihre Pflichtaufgaben überhaupt noch stemmen zu können, warnte Thomas Salzberger (SPD), auch bei einer Kreisumlage von ‚nur‘ 52 Prozent. Dennoch sehe er die diesjährigen Haushaltsbesprechungen positiv, auch, weil die Kreisverwaltung heuer Sparmöglichkeiten samt Vorschlägen seitens der Fraktionen berücksichtigt und umgesetzt habe. Auch er sprach sich dafür aus, eventuell Projekte zu streichen.



Christoph Raab vom Parteienbündnis ödp/Die Partei karikierte die Eröffnung des Sommerbads Greifenberg als „Höhepunkt des Jahres, auch für die Kosten“, abgesehen von der neuen Regionenmarke, die ihre Erfolge erst noch zeigen müsse. Bezüglich der Investitionen könne es nicht sein, dass das DZG seit Jahren auf eine Sanierung warten müsse, während der Spatenstich für ein neues Landratsamt starte.



Christoph Jell sprach für UBV und FDP. 52 Prozent sei das Maximum für die Umlage. Eine Diskussion über Investitionen müsse früher beginnen, nicht erst bei den Haushaltssitzungen.



Tobias Linke (BP) kritisierte die Schaffung eines zu großen Verwaltungsapparates. Mit Neugründungen wie die einer Klimaagentur blähe man diesen noch größer auf. Es gelte, die freiwilligen Ausgaben zu streichen und den Apparat zu verschlanken.



Gegen den Haushalt stimmten der Landrat und 13 Kreisräte der CSU. Dafür sprachen sich 41 Kreisräte aus. Für den Finanzplan mit einer Kreisumlage von 52 Prozent auch 2024 votierten 35 der anwesenden Räte.