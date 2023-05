Ein Traum aus Grau in Grau: „Fiskus“ im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Gymnastik im Bürostuhl: Die wunderbar skurrile Inszenierung „Fiskus“ des Tübinger Landestheaters nähert sich dem Finanzamt mit zynischem Humor. © Greiner

Landsberg – Wer schon mal fluchend über der Steuererklärung gesessen hat (und wer hat das nicht?), dem sei gesagt: Im Finanzamt sitzen auch nur Menschen. „Fiskus“ von Felicia Zeller nimmt sich das ‚Amt an sich‘ zur Brust – mit einer großen Portion Humor, einer Packung Zynismus und einer Liebe zu den skurrilen Charakteren, die sich hinter Otto Normalbürger verbergen. Die Inszenierung des Landestheaters Tübingen (LTT) überzeugt mit einem wunderbar spielwütigen Ensemble und einem ‚Traum aus Grau in Grau‘ als Bühnenbild.

Das geht ja gut los: Die Seitentür im Theatersaal öffnet sich und schnatternd stolpern die Finanzamtsmitarbeitenden – vier Frauen, ein Mann – auf die Bühne: Bea Mtinnen (Susanne Weckerle) , das ‚Finanzamts-Hirn‘ mit unaussprechlichem Namen, über der Nele Neuer (Jennifer Kornprobst), zehn Jahre jünger und eigentlich nur mit der Partnersuche im Netz beschäftigt, als Leiterin thront. Dazu Betriebsprüferin Fatma Tacker (Julia Staufer), hart, penibel, äußerst erfolgreich, weshalb sie kein Zahnarzt der Stadt mehr behandeln will. Ganz unten in der Hackordnung ein Liebespaar: Elfi (Hannah Jaitner) und ‚Reini‘ Reiner (Stephan Weber): Sie winkt durch, er ist unerkannter SingerSongwriter und trommelt lieber mit Kaffeelöffeln in der Betriebsküche, anstatt sich dem drögen Finanzschmäh zu widmen.



Was für eine Truppe! Und was für ein Ensemble, das diese Figuren unter der Regie von Marlene Anna Schäfer so innig überzeichnet spielt, dass sie lebendig werden und dem Zuschauer – tatsächlich – ans Herz wachsen. Auch, weil sie wie ein Auszug der 80er wirken, was Kostüm und Frisur mit viel Fön- und Dauerwelle, Volumen und Vokuhila betrifft. Kostüm und Bühne stammen von Jan Hendrik Neidert und Lorenza Diaz Stepehns, die sich in einer scheinbar endlosen grauen Flursymphonie mit zahllosen Türen ausleben. Farbe bringen allein ein roter Ordner. Und das omnipräsente grüne Exit-Zeichen.



Der humorvoll kluge Text Zellers besteht aus unvollständigen Sätzen: Im Amtsdeutsch herrscht Nominalstil, wer braucht schon Verben? Die Figuren feuern die teils nur für Steuerprofis verständlichen Inhalte im Staccatotempo und textsicher. Dass das Stück nicht erzählt, sondern ‚Epsisoden‘ aneinanderreiht, tut der Freude beim Zuschauen fast keinen Abbruch.



Zeller gönnt ihrem Publikum lediglich einen kleinen roten Faden: „The Story of Elfi and Reini“: vom steueroptimierenden Traumpaar (Es lebe die gemeinsame Veranlagung!) über irgendwie Fremdgehen (Reini) hin zur steueroptimierenden Zweckgemeinschaft übergießen sie die nüchterne Finanzamtssprache mit Zucker. Und reißen am Ende der Liebe das Herz heraus.