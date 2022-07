Ein weiterer Schritt zur öffentlichen Inselbad-Terrasse

Von: Ulrike Osman

Ein öffentlicher Zugang der Terrasse des Inselbadgebäudes mit Ganzjahresgastronomie im ersten Stock bleibt weiterhin Thema. © Greiner

Landsberg – Die Terrasse des Landsberger Inselbads soll erhalten bleiben und für Badbesucher auch weiterhin direkt zugänglich sein. Dieser Antrag wurde vor einigen Wochen auf der Bürgerversammlung gestellt und nun vom Stadtrat aufgegriffen. Der Beschluss dazu fiel einstimmig – die Stadtwerke und der beauftragte Planer sollen gebeten werden, dem Wunsch vieler Landsbergerinnen und Landsberger zu entsprechen.

Man habe das Thema auch bereits in der jüngsten Sitzung des Gestaltungsbeirats kommuniziert, so OBin Doris Baumgartl (UBV). Auch in der Bürgerversammlung sowie bei der Ausstellungseröffnung „Baden auf der Insel“ am Montag vergangener Woche sei deutlich geworden, wie sehr das Bad – mit Terrassennutzung für alle – den Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liege. Ein direkter Zugang vom Schwimmbadbereich zur Terrasse im ersten Stock des geplanten Neubaus könne baulich vorgesehen werden.



Franz Daschner (parteilos) sprach den Vorschlag einer Mitarbeiterin des österreichischen Planungsbüros Pohl Architekten an, der „sehr gut“ gewesen sei und an Stadtwerke und Verwaltungsrat übermittelt werden sollte. Im Protokoll der Gestaltungsbeiratssitzung sei der Vorschlag aber nicht aufgetaucht. Baumgartl erklärte, es sei dabei um eine Verbindung zwischen Lounge- und Restaurantbetrieb gegangen.



Christian Hettmer (CSU) merkte an, dass die auf der Bürgerversammlung geäußerte Kritik an den bisherigen Planungen sich nicht darauf beschränkt habe, einen Treppenzugang zur Terrasse zu fordern. „Die Leute wollen mehr Schwimmbad und weniger Schänke.“ Er hoffe, dass die Planungen im Stadtrat noch einmal „ergebnisoffen“ diskutiert würden. Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) versicherte, dass man die weiterentwickelte Planung im Stadtrat ausführlich diskutieren und auch mit der Öffentlichkeit im Gespräch bleiben werde.