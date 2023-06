Ein zweites Feuerwehrhaus im Landsberger Osten?

Von: Susanne Greiner

Teilen

Zu weit weg von manchem Einsatzgebiet: das Feuerwehrhaus in Landsberg an der Saarburgstraße. © FFW LL

Landsberg - Wenn‘s brennt, soll die Feuerwehr in zehn Minuten vor Ort sein – so will es der Feuerwehrbedarfsplan. Das ist aber in einigen Bereichen des Stadtgebietes oder der Ortsteile nicht gegeben. Jetzt wurde im Stadtrat ein Optimierungskonzept von Stadt und Feuerwehr sowie dem Ingenieurbüro für Brandschutz und Gefahrenabwehrplanung (IBG) vorgestellt.

Mit ein Grund für das Nichteinhalten der Zehn-Minutenspanne: das hohe Verkehrsaufkommens in den Haupterschließungsstraßen, ist in der Sitzungsvorlage zu lesen. Zudem reicht gemäß einer Skizze das Ersteinsatzgebiet, das innerhalb dieser Zeit erreichbar ist. Alles was weiter ‚oben‘ liegt, kann nicht in zehn Minuten erreicht werden. Im Norden geht das in dieser Zeit erreichbare Gebiet bis zum ‚oberen‘ Ende der Augsburger Straße. Ebenfalls außerhalb der Zehn-Minuten-Zone liegen große Teile des westlichen Stadtgebietes.



Dass Handlungsbedarf besteht, war aufgrund der Ergebnisse des Projekts „Feuerwehrbedarfsplan“ schon 2020 klar. Damals bildete die Freiwillige Feuerwehr Landsberg vier Arbeitsgruppen, die sich dem Thema annahmen. Ebenfalls schon da im Gespräch: ein provisorischer Standort im Osten der Stadt „im Bereich des Bauhofes“ – zur Abdeckung des Landsberger Ostens – sowie eine Zweckvereinbarung mit dem Markt Kaufering für eventuelle Feuerwehreinsätze im Landsberger Norden.



Ein Problem laut Unterlagen: Das für den provisorischen Standort „vorgesehene“ Grundstück stehe noch nicht zur Verfügung. Das andere: Kaufering weist die angedachte Zweckvereinbarung ab –wegen einer „befürchteten Überlastung der Kauferinger Feuerwehr“. Deshalb, so ist in der Vorlage zu lesen, solle der Standort im Osten vorerst „provisorisch“ eingerichtet werden – auch um zu prüfen, ob das tatsächlich das Problem löst.



In der Sitzungsvorlage ist auch eine detaillierte Zeitplanung vom Eingang des Notrufs bis zum Anrücken der Feuerwehr vor Ort zu finden: 1,5 Minuten für die Bearbeitung in der Integrierten Leitstelle, Anfahrtszeit für einen Großteil der Innenstadt 6:15 Minuten – bleiben von den verfügbaren zehn noch 2:15 Minuten, in denen die notwendigen Einsatzkräfte am Standort zur Abfahrt bereitstehen. Kann das eingehalten werden, wäre eventuell auch ein Standort im Osten nicht unbedingt nötig.



Um die Anrückzeit zu verkürzen, sollten im Feuerwehrhaus laut Unterlage „eine möglichst große Zahl von (Büro-) Arbeitsplätzen für Feuerwehrangehörige“ eingerichtet werden. Dafür sei es aber notwendig, „eventuelle Erweiterungsflächen im unmittelbaren Umfeld“ anzumieten. Im unmittelbaren Umfeld sind, abgesehen von Wohngebäuden, ein von Unternehmen genutztes Firmengebäude sowie die leerstehende ehemalige Trikotagefabrik, deren Grundstück der Sparkasse Landsberg-Dießen gehört und die dort neue Wohnungen bauen will (der KREISBOTE berichtete). Eine konkrete Zeitplanung für diesen Neubau gibt es aber bisher wohl noch nicht.

Nicht nur Büros, auch Dienstwohnungen „in unmittelbarer Nähe“ könne man für Feuerwehrangehörige anmieten. Zum Beispiel städtische Wohnungen, die nicht zweckgebunden seien. Die solle man nicht nur den städtischen Mitarbeitenden anbieten, sondern eben auch den Mitgliedern der Feuerwehr. Zudem solle die Anzahl der hauptberuflichen Feuerwehrler „auf mindestens sechs“ erhöht werden, um eine ausreichend große „Kernmannschaft“ vor Ort zu haben.



Ob die Maßnahmen überhaupt realisierbar sind, soll bis zum 4. Quartal dieses Jahres von einer Steuerungsgruppe unter Leitung der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung geklärt werden. Ebenfalls dann vorliegen soll auch eine „erste Grobkostenschätzung“. Startzeitpunkt für die Optimierungen wäre dann 2024.



Das Thema wird heute Abend im Stadtrat behandelt.