Eine eigene Firma der Gemeinde Fuchstal?

Von: Johannes Jais

Das Rathaus in Leeder – Sitz der VG Fuchstal. Bald soll dort auch eine eigene „Firma“ ihre Adresse haben, wenn’s um ein eigenes Kommunalunternehmen geht. © Jais

Fuchstal – Macht da die Gemeinde Fuchstal eine eigene „Firma“ auf? Ganz trifft der Begriff den Sachverhalt nicht. Aber immerhin, es wird ein Kommunalunternehmen aus der Taufe gehoben. Der Schritt ist notwendig, damit die Gemeinde überhaupt am „Förderprogramm für zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ teilnehmen kann, bei dem 3,8 Millionen Euro in Aussicht gestellt werden.

Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm des Bundes, das letztes Jahr gestartet ist. Städte und Gemeinden sind aufgerufen, Projektvorschläge für innovative Konzepte und Handlungsstrategien einzureichen. Auch die Gemeinde Fuchstal mit ihren gut 4.000 Bewohnern will sich einklinken. Schließlich werden für einen Zeitraum von drei Jahren immerhin 3,8 Millionen Euro in Aussicht gestellt.



Eine Voraussetzung ist, dass die Stadt oder Gemeinde mindestens als Unterzentrum eingestuft ist, das gewisse Kriterien bei Einkaufsmöglichkeiten, ärztlicher Versorgung und Schulen erfüllen muss. Das ist bei Fuchstal der Fall. Landsberg beziehungsweise Schongau/Peiting sind die nächstgelegenen Mittelzentren.



„Wir kommen nicht mehr drum rum“, kommentierte Geschäftsleiter Gerhard Schmid von der VG Fuchstal. Das Thema habe er mit der Rechtsaufsicht am Landratsamt und mit einem Rechtsanwalt abgeklärt. Wie Schmid im Gemeinderat ausführte, werden mit dem Förderprogramm vor Ort drei Vollzeitkräfte befasst sein.



Dabei werden die Personalkosten zu 90 Prozent vom Bund übernommen. Das neue Kommunalunternehmen, das vom Fuchstaler Gemeinderat letztlich einmütig beschlossen wurde, besteht aus einem kleinen Gremium mit vier Verwaltungsräten. Per Votum des Gemeinderates werden dafür Bürgermeister Erwin Karg, dessen Stellvertreter Stephan Völk, dritter Bürgermeister Walter Reitler und Wolfram Ruoff (Neue Liste Fuchstal) bestellt.



Kommt es in der kleinen Runde zu einem Patt, dann ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden maßgeblich. Das ist der Bürgermeister, ist in der Satzung für das Kommunalunternehmen zu lesen, die in der Gemeinderatssitzung ebenfalls gebilligt wurde.



Bedenken, dass die Zuständigkeit des Gemeinderates ausgehebelt werde, hat Geschäftsleiter Gerhard Schmid gleich zerstreut. Es ginge nicht darum, Aufgaben vom Gemeinderat wegzunehmen. Zweiter Bürgermeister Stephan Völk formulierte es so: Die Verwaltungsräte würden zwar die Aufsicht führen, seien aber „weisungsabhängig“ vom Gemeinderat.



Federführend ist bei dem Förderprogramm das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Für das Programm stehen insgesamt 250 Millionen Euro zur Verfügung. Mehr als 230 Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland werden über das Programm dabei unterstützt, neue Ideen und Ansätze zu erarbeiten und umzusetzen, damit akute und strukturelle Problemlagen in den Ortszentren bewältigt werden können.



Unabhängig davon wird auch ein weiterer Bereich bei der Gemeinde Fuchstal aus dem täglichen Verwaltungsgeschäft ausgegliedert. Gemeint sind Fernwärme und Energiezukunft Fuchstal. Der Bereich soll als Eigenbetrieb geführt werden.



Und dann gibt es ja noch Gesellschaften, wo die Gemeinde mit im Boot ist. Das ist zum einen seit sechs Jahren die Bürgerwindkraft Fuchstal GmbH. Und als zweite Gesellschaft kommt mit dem Bau der drei weiteren Windräder die Bürgerwindkraft Fuchstal Gemeindewald GmbH dazu. Sie ist bereits gegründet worden.