Simon Lovermann beim „Nardis“-Livemix, aufgenommen im Landsberger Stadttheater. Wer mehr über Lovermanns Kompositionen hören und über seine Projekte wie „Der Greif“ oder „Picter“ erfahren will: www.simonlovermann.com. © Lovermann

Landsberg – Die Aufschrift auf Simon Lovermanns Basecap passt: „Jazz (isauq)“, steht da. Ohne Spiegelung und in umgekehrter Reihenfolge also ‚quasi Jazz‘. Denn die Musik des 36-Jährigen ist nicht Jazz pur, auch wenn ihre und in gewisser Weise auch die Wurzeln des Landsbergers dort liegen. Sie lebt vom Hip-Hop, bedient sich der Minimal Music und ahmt das klassische Jazztrio mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug nach – mit Lovermann an Klavier, Synthesizer und Percussion. Gesampelt und gelooped. Am Donnerstag, 2. Juni, spielt er zum ersten Mal seine Kompositionen des Albums „Handwerke“ genau so, wie er das im Kopf hat, solo, live. „Ein totales Debut“, sagt er. Und eine Verneigung vor seinen beiden Vätern.

Im Stadttheater Landsberg mit seinen Kompositionen auftreten zu können, ist für Lovermann ein ‚Heimkommen‘. Er ist hier aufgewachsen, hat hier den Landsberger Choreographen Dustin Klein kennengelernt – eine Freundschaft, aus der zahlreiche Projekte entstanden sind. Zum Stadttheater hat er eine direkte Verbindung, gestaltete er doch lange dessen Programm. Weshalb er sich auch über das Vertrauen seitens Musikprogramm-Macher Edmund Epple freut: „Ich bin ja da noch ein unbeschriebenes Blatt“ – in Bezug auf ihn als Musiker. Denn was seine Kompositionen für Kleins Choreographien angeht, ist Lovermann schon ziemlich beschrieben: Das erste Projekt, „Myopic Bounds“, feierte seine Uraufführung 2012 in Landsberg. Zahlreiche Projekte sind dazugekommen. Letztes Jahr reist „Einer flog übers Kuckucksnest“ nach Pilsen, „Psychomachia“ in die Schweiz. „Mit Dustin habe ich eine starke konzeptionelle Grundlage. Das birgt Konstanz in der Entwicklung.“



Die Väter



Am 2. Juni im Stadttheater spielt Lovermann „Handwerke“. Das Album von 2021 trägt den Untertitel „Songs for my Fathers“. Väter hat Lovermann zwei: den leiblichen, Robert Walzer, der noch vor seiner Geburt bei einem Unfall stirbt. Und Christian Karlstetter, Landsbergs ehemaliger Mittelschulleiter. „Er ist mein Vater, prägt mein Vaterbild. Robert hat aber für meine Identitätsfindung natürlich auch eine Rolle gespielt.“ Wichtiger geworden sei die Auseinandersetzung mit Robert aber erst in der Pubertät, bei der Frage nach dem ‚Wer bin ich‘. Walzer war Jazzmusiker. Eine seiner Kompositionen hat Lovermann mit auf „Handwerke“ genommen: „Interlude #1“.

„Handwerke“ ist für den Landsberger eine „Verneigung vor beiden Vätern“. Wie viel „Christian geleistet und mitgetragen hat“, das habe er aus der Distanz erkannt: als er mit 19, nach dem Abi am Rhabanus-Maurus-Gymnasium, nach Rom zieht, dann in Paris und Istanbul lebt, die weite Welt erkundet. Inzwischen hat Lovermann geheiratet (dabei den Namen seiner Frau angenommen), lebt in Finning und hat selbst einen sechsjährigen Sohn.



Die Karriere



Mit sieben Jahren beginnt Simons Klavierunterricht an der Landsberger Musikschule. Als er elf ist, kommt das Interesse am Jazz, auch über Roberts Plattensammlung. Simons erster Favorit: „Kind of Blue“, das Jazz-Album schlechthin. „Der ganze Vibe der Platte hatte so eine Kraft, das hat sich großartig angefühlt.“ Zeitgleich entdeckt Simon Graffiti, samt Workshop im Juze. Und Hip-Hop, mit Südpol und Chefetage. Trotzdem studiert er nicht Jazz und Komposition, sondern Gestaltung und Bildende Kunst – nicht an einer Kunstakademie, sondern an der Hochschule Augsburg. Im Studium gründet er den „Greif“, inzwischen eine weltweit erfolgreiche und ausgezeichnete Organisation für Fotografie. Ein weiteres Unternehmen, das Lovermann mit aufgebaut hat: ‚Picter‘, eine Plattform für Bilddatenlogistik. Seine Herangehensweise an die Sparten der Kunst sei nicht konventionell, sagt Lovermann: „Ich bin eine Art Zaungast in vielen Bereichen.“ Es gehe ihm um deren Verschränken. Aber er merke gerade auch, wie sich jeder Bereich auffasere, Details enthülle, feinteiliger werde. Und deshalb mehr Tiefe und Zeit fordere – aktuell ist das die eigene Musik.



Loslassen fällt Lovermann nicht schwer. „Beim Greif braucht es mittelfristig jüngere Positionen. Ich kann das mittelfristig abgeben, damit die Idee weiterleben kann.“ Er habe noch so viele Ideen, hänge nicht an einer fest. Ob er nun Grafiker, Künstler, Musiker, Komponist ist? „Identität ist kein so stabiles Ding. Die darf sich verändern.“



Im Stadttheater spielt Lovermann auch seine neue Single „Nardis“, ein Jazz-Standard von Miles Davis. Release-Datum war der 26. Mai, Davis‘ Geburtstag. Das Stück ist vor allem vom Jazz-Pianisten Bill Evans geprägt, „neben Miles Davis ein Riesen­einfluss für mich“. Lovermanns „Nardis“ steht noch auf den Schultern eines weiteren Musikers: J Dilla, Hip-Hopper, einer der großen. Lovermann: „Hip-Hop hat sich aus dem Jazz entwickelt. Und jetzt gibt es die Rückkopplung im Jazz, unter anderem auch durch Musiker wie Robert Glasper vorangetrieben.“ J Dilla habe als erster dieses „arhythmische Humpeln“ erzeugt, das mittlerweile aus zeitgenössischer Musik kaum mehr wegzudenken sei. Für den Landsberger eine Art, die ‚Musikmaschinen‘ menschlicher zu machen. Aber Lovermanns „Nardis“ ist mehr als Zitat: „Letztendlich wollte ich wissen, wie das wohl klingt, mein ‚Nardis‘“.

Wie es klingt? Nach Lovermann. Er hat Davis‘ Stück mit einer Ostinato-Figur als rhythmischem Grundstock für das Thema des Jazz Standards versehen. Dazu diverse Rhythmusfiguren: „Ich sehe mich als Mischung aus Pianist und Percussionist“. In der Live-Version von ‚Nardis‘, aufgenommen im Stadttheater, sampelt er im Outro zwei Akkorde des Originals, Lovermanns Verbeugung vor dem Hip-Hop. Denn „sampeln ist für mich eine Kunstform. Es hat eine Ästhetik, die durch Formsprache eine Geschichte erzählt.“ Und irgendwie geht es Lovermann ja auch darum, Geschichten zu erzählen. Denn Geschichten erzeugen Reaktionen. Und Reaktionen schaffen Verbindungen.