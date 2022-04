Eine »Ode an das Schlafschaf« in der Landsberger Säulenhalle

Sorgten für einen vergnüglichen und besinnlichen Abend (v. links): Elke Jordan, Gregor Netzer, Silke „Siso“ Hohagen und Annette Rießner. © Digby

Landsberg – Schafe haben einen zweifelhaften Ruf. An Ostern verspeist man sie gerne in Form eines Biskuit-Teiges und sie sollen angeblich beim Einschlafen helfen. Wir finden sie niedlich, tragen Pullover, die wir aus ihrer Wolle herstellen und essen gerne deren Fleisch. Aber Schafe gelten als dumm. Sie blöken, fressen und glotzen doof. Für Samstag hatten Elke Jordan und Gregor Netzer zu einem unterhaltsamen, nachdenklichen Abend in der Säulenhalle neben dem Stadttheater für das „wollige Tier“, wie sie es nannten, geladen. Das Haus war voll. Wer glaubte, es mit einem komplett uninteressanten Thema zu tun zu haben, bemerkte recht schnell, was sich alles um diesen Kulturfolger des Menschen drehen und wie man das „Schaf“ in aktuelle Bezüge einpassen kann.

Aus eigenen Holzstichen und Graphiken hat das Landsberger Künstlerpaar ein ungewöhnliches Buch gefertigt, gemischt mit Gedichten, Ein-Seiten-Dialogen und Kurzgeschichten. Die hatten sie bis auf wenige selbst verfasst. Es trägt den Titel „Ode an das Schlafschaf“. Daraus lasen die beiden an diesem Abend. Es war ein gewagtes Experiment, diese Texte mit Liedern aus der Feder von Friedrich Holländer (1896 - 1976) zu kontrastieren. Denn die musikalischen Nummern lagen gut 100 Jahre zurück – und was haben die mit Schafen zu tun? Eigentlich gar nichts. Aber es ging viel mehr darum, einem Abend mehr Glanz und Nachdenklichkeit zu geben als nur inmitten von Bildern an den Wänden der Säulenhalle ein Buch vorzustellen.



Jordan war gekleidet in ein eng anliegendes, erfrischend grünes Kleid wie aus den Roaring Twenties. Dazu trug sie armlange schwarze Handschuhe. Netzer – stilsicher wie immer – elegant in dunklem Anzug mit grauer Weste, auf dem Kopf über dem akkurat geschnittenen Haupthaar einen klassischen schwarzen Hut. Er gab das Bild eines Gentle­mans. Derart im besten Sinne kostümiert, standen beide an einem Stehtischchen und trugen ihre kurzen Stückchen vor. Darunter auch „Ein wütender Brief“ des Künstlers an Corona-Leugner und Maskengegner: „An einem Stück Stoff würdet Ihr ersticken, schlimmer noch eure Kinder als Schutzschilde missbraucht – würden damit zu Tode gequält. Die Maßnahmen sind furchtbar, dadurch würdet ihr depressiv, Millionen von Suiziden würden folgen“. Ein heiteres Gedicht von Ko-Autor Klaus Wessels über „Frau Lämmle“, die schön gestylt, vom Wind geföhnt, dem Vespafahren frönt. Damit die Leser das Schaf auch gut einordnen konnten, gab es einen Appendix mit Auzügen aus Conrad Gessners „Historia Animalium“ aus dem Jahr 1699, aus Alfred Brehms „Thierleben“ und aus dem „Deutschen Wörterbuch“ von Jakob und Wilhelm Grimm.



Reinkarnation



Die Sopranistin Silke „Siso“ Hohagen mit ihrer rauchig-lasziven Stimme, androgyn gewandet in einen Smoking und mit schwarzen Lackschuhen an den Füßen, sang berühmte Holländer-Songs aus der Zeit der Weimarer Republik. Sie wirkte mit ihren blonden, langen Haaren wie eine Reinkarnation von Marlene Dietrich. Die hatte mit dem Lied „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ dem Titellied des Films „Der blaue Engel“ eine Nation verrückt gemacht. Annette Rießner hatte den Instrumentalpart zu Siso. Ihr Akkordeon passte gut zu den Kompositionen Holländers.



Leider gab die grelle Beleuchtung in dem Ausstellungsraum den Eindruck eines Klinikraums. Hier fehlte ein bisschen die Lichtregie mit Schwerpunkt auf die improvisierte Bühne. Gelungen dagegen, mit Alois Kramer ein männliches Nummerngirl zu engagieren, das dem Publikum mit kleinen Tafeln signalisierte, wann Pause war und wann der nächste Akt beginnen würde.



Jedoch hatte es die kleine Gruppe von Jordan, Netzer, Hohagen und Rießner hervorragend geschafft, einen vergnüglichen, besinnlichen und originellen Abend inmitten dieser düsteren Zeiten einem begeisterten Publikum zu bieten. Die „Ode an das Schlafschaf“ zeigte auch, dass wir vielleicht doch manchmal auch von dieser Gattung sind.



Viel Applaus und Bravorufe von den etwa 70 Zuhörern und mancher Besucher legte sich wohl beglückt anschließend ins Bett – und hatte einen schönen „Schafschlaf“.

Nicholas Digby