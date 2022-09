Stufensanierung fürs Landsberger Inselbad?

Von: Susanne Greiner

Dass das Gebäude im Inselbad nicht saniert werden kann, hat ein Workshop bereits zum Ergebnis gehabt. Bei der geplanten Sanierung des Bades stehen zudem erst einmal Technik und Energieversorgung im Vordergrund. © Greiner

Landsberg – Seit Montag ist das Inselbad zu – zumindest für Zweibeiner, Hunde dürfen sich am 17. September nochmals in die Fluten stürzen. Insgesamt seien dank des heißen Sommers rund 100.000 Gäste ins Bad gekommen, fasst Pressesprecherin Emma Milona die Saison zusammen. Der Lechstrand konnte 47 Tage genutzt werden. Wann und wie die Sanierung startet, ist noch ungewiss.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Badesaison, die Zahlen sind wieder auf Niveau vor der Pandemie“, resümiert Bäderleiter Reinhard Dippold. Passiert ist kaum etwas: Die Rettungsschwimmer mussten nur fünfmal bei „leichten Blessuren“ eingreifen. Und auch der neu montierte Sprungturm sei wohlgesonnen aufgenommen worden. Jetzt baue man die Pumpen aus, das Wasser bleibe zum Schutz vorerst noch in den Becken.



Komplett saniert wird diesen Winter sicher nicht. Und wenn gestartet wird, stehen vorerst die Technik und die Energieversorgung an erster Stelle, sagt OBin Doris Baumgartl. Das habe man auch in einem „sehr konstruktivem Gespräch“ mit der Interessengemeinschaft Inselbad (IG) zusammen mit den Stadtwerken und dem Architekten Hagen Pohl kommuniziert.

Christine Mayr und Erich Schmid von der IG hatten der Oberbürgermeisterin am vergangenen Freitag eine Liste mit über 1.500 Unterschriften übergeben, die sich für den Erhalt des Inselbades in seiner jetzigen Form aussprechen. Vor allem votiert die IG gegen die von Pohl geplante Verlegung des Baby- und Nichtschwimmerbeckens und für einen direkten Zugang vom Bad auf die Terrasse des bisher geplanten Restaurants im Ganzjahresbetrieb im oberen Stock des neu zu bauenden Gebäudes.



Am Freitag habe Architekt Pohl den Vertretern der IG seine Gründe für die angedachte Verlegung des Schwimmbeckens erläutert, so Baumgartl. Auch das Gebäude selbst habe Pohl anschaulich erläutert und versichert, dass der direkte Zugang zur Terrasse eingeplant ist. Insgesamt sei man übereingekommen, dass Informationsveranstaltungen und eine „regelmäßige Kommunikation“ notwendig seien, so Baumgartl.



Inzwischen spreche man im Verwaltungsrat über eine „stufenweise Sanierung“, erläutert die OBin: erst die Technik und die Energieversorgung. Ob dabei auch eine Beckensanierung mittels Edelstahlauskleidung drin sei, werde man sehen. Der Neubau des Gebäudes müsse warten. „Das alles in einer Wintersaison zu schaffen, ist ausgesprochen unwahrscheinlich“, so Baumgartl – auch angesichts der aktuellen Lieferprobleme. „Im Moment ist eine Prognose eigentlich nicht möglich.“ Man habe bereits vorher gewusst, dass die bisherige Planung „äußerst sportlich“ sei. Für die Sanierung gelte als oberste Prämisse, dass man keine Badesaison verliere.



Eine Sanierung des Gebäudes sei laut Workshop-Ergebnis nicht möglich, so Baumgartl. „Das wurde ja geprüft.“ Die bisherige Planung sieht im unteren Stockwerk des neuen Gebäudes die Infrastruktur wie Duschen und Umkleidekabinen für das Bad vor, im oberen Stockwerk eine Ganzjahresgastronomie –mit eingeplantem Zugang vom Bad auf die Terrasse. Sei sei offen für Ideen, sagt Baumgartl, „aber wenn wir da 20 Millionen reinstecken, ist eine Ganzjahresnutzung essentiell“. Zur Finanzierung der Sanierung samt Gebäudeneubau seien Stadt und Stadtwerke indessen im Gespräch.