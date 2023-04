Einmal aufs Podium für den Pflugdorfer Schrötter

Von: Susanne Greiner

Beim zweiten Rennen war‘s dann nur Platz 4: der Pflugdorfer Marcel Schrötter auf seiner MV Augusta beim Supersport World Championship in Assen. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf – Nach einer starken Leistung am Samstag als Zweiter im ersten Rennen auf dem TT Circuit im niederländischen Assen konnte der Pflugdorfer Moto2-Fahrer Marcel Schrötter am Sonntag keinen der begehrten Podiumsplätze erreichen. Am Ende landete er auf Platz 4.

„Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wieder auf dem Podium zu stehen. Darauf habe ich lange warten müssen“, freute sich der Pflugdorfer nach dem Samstagsrennen. Dabei waren die Teams und Fahrer der Supersport-Klasse anfangs besorgt: Die Strecke war noch nass. Bis zum Start der Superpole war aber klar: Alle gehen mit Slicks auf Zeitenjagd.



Schrötter zeigte sich entschlossen, nachdem das zweite Training am Freitag nicht optimal verlaufen war. Er erwischte einen guten Start aus der dritten Reihe, hing aber als Achter hinter einigen Konkurrenten fest. Doch der erfahrene Motorradrennfahrer profitierte von der Reifenwahl und schnappte sich einen Gegner nach dem anderen, bis er wenige Runden vor Schluss klar auf Podiumskurs lag. Zwei Runden vor der Zielflagge hatte Can Öncü keine Chance mehr. Und kurz vor der Ziellinie fiel Lokalmatador Glenn van Straalen dem entfesselten Pflugdorfer zum Opfer.



Der Wettergott am Sonntag war gnädiger: Es gab Wolken, blieb trocken. Der 30-Jährige startete als Neunter und bog als Sechster in die erste Kurve. Es dauerte einige Runden, bis Schrötter Platz 4 erreichte. Der Pflugdorfer kämpfte verbissen darum, die Lücke zu den Fahrern vor ihm zu schließen. Und mehrmals kam er auch bis auf 0,3 Sekunden an Stefano Manzi und Federico Caricasulo heran – aber letztendlich ohne Erfolg: Im Ziel musste er sich mit Platz 4 und 13 Punkten für die Meisterschaft zufriedengeben.



„Es war wieder ein gutes Rennen, auch wenn ich nicht 100 Prozent zufrieden bin“, resümiert der Rennfahrer. Und weiß, wo das Problem lag: „Ich habe mich nicht ganz so wohl gefühlt und auch die Leichtigkeit im Handling des Motorrads war nicht vorhanden.“ Außerdem sei er mehrmals am Limit gewesen, was den Grip bei maximaler Schräglage betroffen habe, „und in ein oder zwei Kurven war das Einlenken schwieriger zu kontrollieren“. Er habe dann auf die letzten Runden gesetzt. „Es wurde auch ein bisschen besser, vor allem im Vergleich zu den Jungs vor mir, aber es hat nicht gereicht.“ Der vierte Platz sei das Maximum gewesen.



Jetzt müsse man herausfinden, was den Unterschied ausgemacht habe, denn am Motorrad sei ja nicht viel verändert worden. „Aber angesichts der Gesamtsituation bin ich zufrieden und gut gelaunt, weil wir wieder im Spiel waren.“ Abgesehen von Bulega, der sich im Moment auf einem anderen Niveau befinde, sei er im Vergleich zu den anderen mittendrin. „Natürlich hätte ich mich gerne wieder auf dem Podium gesehen, keine Frage, aber wichtiger sind die Punkte für Platz 4 und der erfreuliche dritte Platz in der Punktetabelle.“ Platz 1 belegt Nicolo Bulega (127 Punkte, Italien), gefolgt von Stefano Manzi (90 Punkte, Italien). Schrötter liegt bei 79 Punkten.



Die Meisterschaft wird in zwei Wochen mit dem Treffen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vor den Toren der katalanischen Hauptstadt fortgesetzt.