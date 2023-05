Zeitzeugnisse

Einweihung des Gedenkortes am KZ-Friedhof Hurlach

Der Erinnerungsort am KZ-Friedhof Hurlach: Bei der Einweihung legten die Teilnehmer, darunter Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (2.v.l.), rote Nelken am Gedenkstein nieder. © Schmelzle

Hurlach – Rund drei Jahre nach Beginn der Planungen hat die Gemeinde Hurlach am KZ-Friedhof des ehemaligen Außenlagers Kaufering IV einen Erinnerungsort geschaffen. Bei der Einweihung am Sonntag hielten die Historikerin Prof. Dr. Edith Raim und der Präsident der Lagergemeinschaft Dachau Ernst Grube, einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen, bewegende Ansprachen. Pfarrer Jean Kapena Mwanza der Pfarreigemeinschaft Igling übernahm die religiöse Zeremonie. Zum Abschluss legte man gemeinschaftlich am KZ-Friedhof rote Nelken nieder.

Das Außenlager Kaufering IV, zum Kauferinger Lagerkomplex gehörend und auf Hurlacher Flur, war eines der 169 Außenlager des KZ Dachau. Vor allem Menschen jüdischen Glaubens waren interniert, „eingesetzt“ für die deutsche Rüstungsproduktion. Ab September 1944 mussten hier bis zu 3.000 Gefangene unter katastrophalen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. 1945 wurde es zum „Sterbelager“ des Komplexes umfunktioniert. Wöchentlich starben bis zu 200 Menschen.



Bei der Befreiung durch die Amerikaner trafen die Soldaten auf noch rauchende Trümmer der Hütten, die von der SS in Brand gesteckt wurden. In diesen fanden sie 360 nicht mehr identifizierbare Tote, die möglicherweise bei lebendigem Leibe verbrannt wurden. Nach Kriegsende wurde das Lager eingeebnet. Einzig der Friedhof zwischen Kaufering und Hurlach erinnert daran – und ist nun eine Gedenkstätte. Daran beteiligt waren Raim, der Präsident der Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung Manfred Deiler, Prof. Dr. Jürgen Pfeffer von der TU München und Dr. Jascha März, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. „Ohne sie hätte es den neuen Erinnerungsort hier nicht gegeben“, so Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz. Das Entstehen dieses Gedenkortes sei ein Akt des Widerstands – um sich gegen die Flut des Vergessens zu stemmen, so Raim. Kaufering IV sei „vielleicht das am besten dokumentierte Lager des gesamten Komplexes“ – und jetzt mit den Erlebnissen der Menschen untrennbar verbunden.



Sein „Weg hierher“ sei mit dem Wissen um den qualvollen Tod seiner Tante und seines Onkels verbunden, erzählte Grube, selbst im Lager Theresienstadt inhaftiert. „Seit 2016 weiß ich, dass die Schwester meiner Mutter nach Riga deportiert wurde.“ Sie sei nicht mal 34 Jahre alt gewesen, als sie bei der Erschießungsaktion im Wald von Riga ermordet wurde. Sein Onkel habe bei den Bauarbeiten des Großbunkers Diana II Sklavenarbeit im Lager Kaufering leisten müssen: „Arbeitskommandos, Prügel, Peitschenhiebe, Hunger, Krankheit. Er überlebte hier nicht mal vier Monate.“



Zeitzeugnisse

Zwei Schülerinnen lasen Briefe von Zeitzeugen. Etwa den eines amerikanischen Soldaten vom 30. April 1945, der von dem „Schrecklichsten“, das er „je gesehen“ habe, berichtet: von den „Wohnungen“ in den erdgegrabenen Löchern, in denen auf zwölf mal zwölf Fuß 70 Menschen hausten, vom Verwesungs-Gestank, davon, dass die Deutschen versuchten, alle Anzeichen ihrer Tat zu beseitigen. „Es gelang ihnen nicht.“



Die roten Nelken im Eingangsbereich des Friedhofes legten die Teilnehmer am Gedenkstein aus Granit mit eingraviertem Davidstern, nieder. Der Versuch der totalen Herrschaft, alle Spuren der Massaker zu beseitigen, sei – Raim zitierte Hannah Arendt – zum Scheitern verurteilt. „So tief ist keine Versenkung, dass alle Spuren vernichtet werden können. Einer wird immer bleiben, um die Geschichte zu erzählen.“

