Frantisek bleibt dem HC Landsberg erhalten

Von: Susanne Greiner

Der Riverkings-Stürmer Frantisek Wagner (rechts) bleibt. Darüber freut sich auch Vizepräsident des HC Landsberg Michael Grundei (links). © HCL

Landsberg – Eine echte Top-Verlängerung können die Landsberger Riverkings vermelden. Der zweitbeste Scorer der vergangenen Oberligasaison Frantisek Wagner hält dem HCL auch in der Bayernliga die Treue.

Der 26-Jährige Mittelstürmer erzielte in der letzten Saison 40 Punkte. Wagner, der die deutsche und die tschechische Staatsbürgerschaft besitzt, kam zur Saison 21/22 an den Lech. Zuvor stand er für die Bayreuth Tigers in der DEL2 und für die Saale Bulls in der Oberliga Nord auf dem Eis. Eishockey spielen lernte er im tschechischen Kadan, bevor er für Pirati Chomutov die Schlittschuhe schnürte. Außer als Stürmer in der Bayernligamannschaft wird Frantisek Wagner auch als Co-Trainer im Nachwuchs auf dem Eis stehen.



Über Frantiseks Entschluss zu bleiben freut sich auch sagt HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Frantisek hat sich in den letzten zwei Jahren nach einigen Verletzungen richtig gut entwickelt und ist einer der wichtigsten Bausteine in unserer Offensive“, so Grundei. „Er ist ein ganz feiner Mensch und wird uns sicher in der kommenden Saison viel Freude bereiten.“ Die Freude ist beiderseits: „Mir gefällt es in Landsberg richtig gut“, sagt Frantisek Wagner, „deshalb bin ich froh, dass ich auch in der nächsten Saison zusammen mit der Mannschaft auf Torejagd gehen kann. Wir wollen den Fans in der kommenden Saison Hockey mit Leidenschaft und Erfolg bieten.“



Außerdem freue er sich, dass er „die Kids aus dem Nachwuchs auch in der kommenden Saison begleiten kann“. Auch hier werde man „gemeinsam Spaß haben und uns als Team weiterentwickeln“.