Jungkeeper Schulte trifft Superstar Draisaitl

Von: Thomas Ernstberger

Coole Sache: Julius Schulte vom Ammersee (Kreis) und die Mannheimer Jungadler bekommen Besuch von Superstar Leon Draisaitl (Mitte). © Hutchinson

Riederau – Der gebürtige Kölner Leon Draisaitl (26) wird in Amerika als „bester Eishockey­spieler der Welt“ verehrt. Der deutsche Nationalspieler und Sportler des Jahres 2020 spielt seit 2014 für die Edmonton Oilers in der National Hockey League (NHL), genießt daheim in Kanada und in den Staaten Kultstatus. Idol Draisaitl mal zu treffen ist der große Traum eines jeden (Nachwuchs)­-Eishockeyspielers. Für den 17-jährigen Julius Schulte, der in Riederau aufgewachsen ist, ging dieser Traum jetzt in Erfüllung – bei einem internationalen Jugendturnier im kanadischen Aurora nahe Toronto.

Dazu muss man wissen, dass Schulte 2019 mit seiner Mutter Barbara vom Ammersee nach Mannheim gezogen ist, um dort im Leistungszentrum „Jungadler Mannheim“ zu trainieren. Der Unterbau des DEL-Clubs Adler Mannheim (acht Mal Deutscher Meister) steht für Nachwuchsarbeit auf höchstem Niveau. Julius steht mit der Rückennummer 30 im Kasten der U20, die in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) des Deutschen Eishockey Bundes (DEB), spielt und in dieser Liga mit 16 Titeln deutscher Rekord-Meister ist.



Für den jungen Torwart vom Ammersee ist es der nächste Schritt auf dem Weg zum ,Eishockey-Profi‘. Und diesen Weg ist er von Klein auf unbeirrt und mit riesigem Ehrgeiz gegangen. Daheim in Riederau stand ein Tor im Garten – kein Fußball-, sondern ein Eishockey-Tor. Da übte er jede freie Minute. Und ein Trikot von Ex-Nationaltor­wart Dennis Endras, einst Keeper beim EV Landsberg 2000, war für ihn schon als kleiner Bub das schönste Weihnachtsgeschenk. Seine ersten Schritte auf dem Eis wagte Schulte in Landsberg, vor der Zeit in Mannheim spielte er in Augsburg und Füssen.



Auch Topscorer Leon Draisaitl war einst, von 2009 bis 2012, ein „Jungadler“ – Ehrensache daher, dass er seinen jungen Kollegen in der Kabine einen Überraschungsbesuch abstattete, als sie jetzt beim „Ayr Mutual Global Invitational-Turnier“ antraten. Das war natürlich ein ganz besonderes Highlight für die Eishockey-Youngsters aus Mannheim, das Erinnerungsfoto mit dem deutschen Superstar wurde voller Stolz in die Heimat geschickt. Julius: „Eine coole Sache. Das war voll motivierend.“



Noch eine besondere Ehre für Schulte: Beim 5:2 im letzten Vorrundenspiel der Jungadler gegen die Kitchener-Waterloo Siskins wurde er von seiner Mannschaft als bester Spieler ausgezeichnet. Die Freude darüber wurde allerdings getrübt: Wegen eines tragischen Unglücks auf dem Eis in einem anderen Spiel musste das Turnier vor den Finalspielen abgebrochen werden.



Die Jungs sind aus Kanada zurück; am Samstag (10. September) steht für sie die erste Partie der U20-Punktspielrunde auf dem Programm. Da starten Julius und seiner DNL-„Jungadler“ in Krefeld.