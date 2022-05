Jason Lavallee wird ein Riverking

Jason Lavallee wechselt von der EA Schongau zum HC Landsberg in die Oberliga. © Halmel

Landsberg – Mit dem 26-jährigen Jason Lavallee (Foto) haben die Riverkings den ersten Kontin­gentspieler für die neue Saison in der Oberliga verpflichtet. Der kanadische Stürmer wechselt vom Bayernligisten Schongau zum HC Landsberg und bringt die Empfehlung von 54 Punkten in 29 Spielen mit.

Der läuferisch starke Rechtsschütze mit viel Zug zum Tor wird im August zu seiner dritten Saison in Europa am Lech erwartet. HCL-Coach Sven Curmann zeigte sich überzeugt von dem Neuzugang, der nach dem Ende der letzten Saison im Mannschaftstraining auf dem Landsberger Eis war: „Er ist schnell, bissig und hat einen super Schuss.Die 33 Tore in 29 Spielen sprechen eine deutliche Sprache“ Curmann ist sich sicher, dass Lavallee sich auch in der Oberliga durchsetzen wird, die Spielweise dort kommen ihm entgegen.



Jason Lavallee © HCL

Jason Lavallee bereitet sich in seiner Heimat intensiv auf die neue Saison vor. Er arbeite hart auf und neben dem Eis an seiner Fitness. Unterdessen agieren die Riverkings im Sommertraining. Sowohl der für den Nachwuchsbereich bis zur U15 zuständige Marcel Juhasz als auch Sven Curmann, der die U17 und U20 zusammen mit Martin Hoffmann in der warmen Jahreszeit fit macht, waren mit der Trainingsbeteiligung und -intensität sehr zufrieden.