Endlich wieder ein Juka-Jahreskonzert!

Von: Ulrike Osman

Lieferte ein langes und mitreißendes Konzert nach zwei Jahren Corona-Pause: die Stadtjugendkapelle Landsberg. © Markus Müller-Hahl

Landsberg – Seit 2020 war der Konzertbetrieb auf Eis gelegt oder nur eingeschränkt möglich. Am Samstag durfte die Stadtjugendkapelle endlich wieder in voller Besetzung in einem ebenso gut besetzten Sportzentrum ein Jahreskonzert aufführen. Was für ein Fest – die Musiker unter der Leitung von Hans-Günter Schwanzer feierten das Ende von zwei Jahren Pandemiebetrieb mit drei Stunden Programm.

Das macht abzüglich der Pause zweieinhalb Stunden Musik, und die stand dieses Mal unter dem Motto „Musical & More“. Ein Programm zum Schwelgen, wobei die JuKa – wie sie von den Mitgliedern liebevoll genannt wird – klugerweise nicht der Versuchung erlag, sich ausschließlich aus den Top Ten der allerbekanntesten Musical-Hits zu bedienen. Stattdessen griff sie tiefer in die Schatzkiste hinein und brachte ein Juwel nach dem anderen zum Vorschein.



Nach einem gelungenen Auftakt durch das Musikschulblasorchester startete die JuKa mit Chuck Mangiones Filmmusik „Children of Sanchez“, gefolgt von Philip Sparkes „Portrait of a City“, einer musikalische Hommage an dessen Heimatstadt London. Das kontrastreiche, anspruchsvolle Werk macht in einem treibenden ersten Satz die Geschäftigkeit der Millionenstadt hörbar, entführt die Zuhörer dann in einen Park im Oktobernebel und schließlich ins quirlige Nachtleben der Metropole. All das gelang der JuKa und den Solisten Emily Hank (Altsaxophon), Anja Schmidt (Tenorsaxophon) und Larissa Deisenberger (Oboe) auf einem Niveau, das nicht nur dem Publikum begeisterten Beifall, sondern auch Hans-Günter Schwanzer ein anerkennendes Nicken abnötigte.



Zusammenhalt



„Es ist echt schwer in Worte zu fassen, wie sehr wir dafür brennen, wieder auftreten zu dürfen“, hatte JuKa-Geschäftsführerin Alexandra Loheit in ihrer Begrüßung gesagt. Und wer die Musikerinnen und Musiker beim Spielen beobachtete, glaubte ihr aufs Wort. Dass das Orchester durch die pandemiebedingten Einschränkungen noch mehr zusammengewachsen ist, betonten sowohl Loheit als auch die Moderatorinnen Laura Müller und Sophia Flörke. Leidenschaft und Zusammenhalt hätten die JuKa durch die Pandemie gebracht, so Loheit – „und ein Dirigent, der uns hoffentlich ewig erhalten bleibt“. Tatsächlich leitet Schwanzer das Orchester seit über 30 Jahren und hat nach eigener Aussage noch immer „unbändigen Spaß“ bei den Proben am Freitag Abend.



Die fanden in den letzten beiden Jahren teilweise im Freien auf dem Gelände vor der Sporthalle des Ignaz-Kögler-Gymnasiums (IKG) statt. Oder in kleineren Gruppen, durch die sich neben musikalischer Verbundenheit auch neue Freundschaften entwickelten, wie Sophia Flörke erzählte. Dass das Orchester zahlenmäßig nicht gelitten hat, wurde erfreulich deutlich bei der Begrüßung neuer Mitglieder. Sie waren gegenüber denen, die ausgeschieden sind, deutlich in der Mehrheit.



Nach der Pause tauchten dann doch einige Hits im Programm auf – ein Medley aus 80er-Jahre Kultsongs, ein weiteres aus „My fair Lady“-Melodien sowie Phil Collins‘ „You‘ll be in my heart“ aus dem Musical Tarzan.



Höhepunkt des zweiten Programmteils aber bildete Musik aus „Elisabeth“ – so märchenhaft, pompös und dramatisch gespielt wie das Leben der legendären Kaiserin. Keine Überraschung war, dass das Publikum nach Zugaben verlangte – und dann gleich ganze drei bekam. Bei aller Hochstimmung des Abends verlor die JuKa aber auch die traurige Aktualität nicht aus den Augen: Die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf spendet sie den Menschen in der Ukraine.