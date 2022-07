Endlich wieder Ritterturnier auf Schloss Kaltenberg

Bis auf den letzten Platz ausverkauft war die Arena von Schloss Kaltenberg bei der Premiere des Ritterspektakels „Der Feldherr des Königs“. © Roettig

Kaltenberg – Endlich kann man wieder mit allen Sinnen in das Mittelalter eintauchen beim Kaltenberger Ritterturnier, das jetzt seine umjubelte Premiere feierte. Es ist bereits das 41. Open Air-Spektakel auf dem Gelände von Schloss Kaltenberg und gilt längst als das größte und erfolgreichste Ritterturnier der Welt. Ein Hauch von Authentizität kam auf, als seine Hoheit Luitpold Prinz von Bayern hoch auf seinem schwarzen Rappen in der ausverkauften Arena die Spiele eröffnete.

Der Urenkel von Bayerns letztem König Ludwig III erinnerte an die Zeiten von Pest und Cholera, der viele Ritterturniere zum Opfer fielen. Aktuell habe der Corona-Virus für zwei Jahre Pause gesorgt. Um so mehr freute er sich, dass mit der Liveshow „Der Feldherr des Königs“ endlich wieder mittelalterliches Leben einkehrt auf dem Gelände von Kaltenberg. Und das spürt man in jeder Ecke. Unabhängig von der Arena-Show ist auf dem gesamten Schlossgelände ein Programm geboten, das in seiner Vielfalt seinesgleichen sucht.



Auf mehreren Bühnen wird gezeigt, wie facettenreich die Mittelalter-Musikszene ist. Bekannte Gruppen wie Tanzwut, Corvus Corax, Weibsvolk oder die Streuner spielen, singen und tanzen sich die Seele aus dem Leib. Und überall trifft man auf Ritter, Gaukler, Narren, Magier, Jongleure, Hexen oder Feuerspucker, die das staunende Publikum mit einbeziehen in ihre Welt. Wenn es dunkel wird, erstrahlt das Gelände im Schein von Fackeln und die Grenzen von Darstellern und Publikum werden immer fließender.



Altes Handwerk



Lohnend ist der Besuch des mittelalterlichen Handwerkermarktes. Aus Eisen, Edelmetallen, Holz, Leder oder Wolle entstehen live vor Publikum praktische und schöne Dinge. Waffenschmiede, Glasbläser, Schäffler, Löffelschnitzer, Töpfer, Sattler, Gerber oder Spinner zeigen ihre Fingerfertigkeit.



Wo man mit Rittern feiert, braucht es Bier und eine ordentliche Unterlage. Auch diesbezüglich gibt es an Tavernen, Ständen und Schänken Gaumenfreuden wie Wildgulasch, Bärlauchfleisch, Maultaschen oder Rahmflecken.



So gestärkt kann man die zweistündige Arena-Show „Der Feldherr des Königs“ genießen. Wie eine Urgewalt erlebt man aufwendig inszenierte Turniere, furiose Schwertkämpfe, spektakuläre Pyroeffekte oder das sensationelle Trickriding der Stuntgruppe Cavalcade. Action pur, die man hier hautnah erleben kann. Sehr hautnah sogar, wenn die Ritter mit ihren Rössern mitten durch das Publikum die Ränge hinunter in die Arena galoppieren.



Epische Schlachten zur Befreiung von Schloss Kaltenberg durfte das staunende Publikum hautnah miterleben. © Dieter Roettig

Die Story ist verständlich dargestellt: Kaltenberg wird belagert. Um dem Krieg ein Ende zu bereiten, wagt Königssohn Sewalt (Frédéric Laforét) einen übermütigen Ausfall. Er will König Richard (Mario Luraschi) beweisen, dass er für seine Nachfolge würdig ist. Als ihm eine empfindliche Niederlage droht, eilt ihm der tapfere Ritter Egmund (Marco Luraschi) mit seinen Getreuen zu Hilfe. Er kann Sewalt befreien und sogar die Belagerung beenden.



Beeindruckt von seinem Mut beschließt König Richard, Egmund statt seines Sohnes zum Nachfolger zu bestimmen, was der natürlich nicht akzeptieren will. Bis zum Finale erleben die Zuschauer faszinierende Reit- und Turnierkunst, epische Schlachten, einen gruseligen Auftritt der Apokalyptischen Reiter, eine Prinzessin in Nöten und schließlich den Endkampf zwischen Sewalt und Egmund. Neben den Protagonisten bevölkern bis zu 200 Kämpfer und Darsteller die Arena.



Das Kaltenberger Ritterturnier in der historischen Kulisse des Schlossgeländes findet jeweils Freitag, Samstag und Sonntag noch bis zum 31. Juli statt. Mehr Informationen unter www.ritterturnier.de.