Keine Schafe

Energie in Landsberg: Spatenstich für PV-Anlage in Friedheim

Von: Susanne Greiner

Erster Spatenstich für die PV-Anlage: (v.l.) Stadtwerke-Projektleiter Thomas Schneider, Ökohaus-Geschäftsführer Felix Steber, Stadtwerke-Vorstand Jörg Gründinger, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Stadtwerke-Vorstand Gerald Nübel beim Startschuss zum Bau der PV-Freiflächenanlage in Landsberg-Friedheim. © Stadtwerke LL

Landsberg - Energie aus Landsberg-Friedheim: Voraussichtlich ab Dezember 2023 sollen von der PV-Freiflächenanlage der Stadtwerke Landsberg bis zu 7,3 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr fließen. Diese Woche wurde der Startschuss zum Bau gegeben.

Die Leistung der Anlage, deren 11.766 Module sich auf einer 5,5 der insgesamt 7,1 Hektar südöstlich von Friedheim und westlich der B17 ausbreiten, liegt bei 6,6 Megawattpeak (MWp). Eine der größten Anlagen der Region, betont kaufmännischer Stadtwerke-Vorstand Jörg Gründinger. Pro Jahr ließen sich rund 2.400 Durchschnittshaushalte mit Strom versorgen. Im Vergleich zur Stromerzeugung aus konventionellen Kraftwerken spare man dadurch rund 4.600 Tonnen CO2 ein.



Aber nicht nur die Stromgewinnung ist wichtig: „Zum Ausbau der regenerativen Anlagen brauchen wir intelligente und fitte Stromnetze“, betont Gründinger. Für die PV-Anlage sei das Stromnetz bereits vorhanden: Der Einspeisepunkt ins Netz der LEW liege nur 120 Metern entfernt.



Mit der Anlage komme man dem Ziel der Stadt Landsberg, bis 2035 die meisten Haushalte und Unternehmen mit Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu versorgen, näher, so Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Aber auch der Naturschutz soll beachtet werden: „Einen Großteil der derzeitigen Flachlandmähwiese werden wir erhalten“, verspricht technischer Stadtwerke-Vorstand Gerard Nübel. Zudem pflanze man rund um die PV-Anlage eine Hecke aus heimischen Sträuchern wie roten Hartriegel, Haselnuss, Weißdorn und Kornelkirsche – rund 40.000 Euro sollen die 1.150 Pflanzen kosten.



Den Anstoß zum Bau der PV-Anlage hatte ein Antrag der CSU-Stadtratsfraktion Anfang 2020 gegeben. Damals waren ‚nur‘ fünf MWp und damit eine Versorgung von rund 1.700 Haushalten angedacht – obwohl das Gebiet mit 7,4 Hektar größer angedacht war.



Keine Schafe

Im April 2021 genehmigte der Landsberger Stadtrat die für den Bau der Anklage notwendige Änderung im Flächennutzungsplan für das eigentlich landwirtschaftlich genutzte Grünland hin zur Fläche für erneuerbare Energiegewinnung samt extensiv genutzter Grünfläche unterhalb der Module. Wobei dort keine Schafe weiden werden, wie Stadtwerke-Projektleiter Thomas Schneider betont: „Bei der Flachlandmähwiese würden weidende Tiere die dort angestammten Pflanzen verdrängen.“ Die Wiese werde regelmäßig gemäht. Zudem reiche die Modulfläche auch nicht an das dort befindliche Teich-Biotop. Das Gebiet ist ein Kaltluftentstehungsgebiet, was man so weit wie möglich durch Begrünung aufrechterhalte.



Der ins LEW-Netz eingespeiste Strom werde „mit einem festen Vergütungssatz, der im Rahmen der Ausschreibung ermittelt wurde, abgerechnet“, so Schneider. Voraussichtlich werde man sich aber noch an einer weiteren Ausschreibung beteiligen,damit „die gesamte Strommenge mit einer festen Vergütung abgerechnet werden kann“.



Erweiterung?

Beim CSU-Antrag war auch eine eventuelle Erweiterung der Anlage auf ein nördlich angrenzendes privates Grundstück angedacht. Steht das noch zur Debatte? Es gebe aktuell „verschiedene Überlegungen, die Photovoltaik in Landsberg auszubauen“, antwortet Schneider. „Ob es an dieser Stelle eine Erweiterung gibt oder an anderer Stelle Neuanlagen gebaut werden, hängt von Faktoren wie Netzkapazität und rechtlichen Vorgaben ab.“ Wichtig sei den Stadtwerken, von anfang an den Naturschutz zu berücksichtigen und alle Beteiligten mit ins Boot zu holen.



Was die Kosten angehe, liege man weiterhin im Kostenrahmen des Wirtschaftsplans, sagt Schneider, samt einer teilweisen EEG-Vergütung. Allerdings liefen die Bauarbeiten ja aber gerade erst an.