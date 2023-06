Großes Engagement: Florian Meier aus Epfach erhält IKG-Förderpreis

Von: Nathalie Schelle

Auch Florian Meier hatte Pause von seinen Pflichten – denn das IKG war in den Pfingstferien zu. © Schelle

Landsberg – Es scheint in jeder Jahrgangsstufe einer Schule zumindest einen zu geben, der sich außerordentlich engagiert. Dieser Schüler verbringt die meisten Nachmittage in der Schule, während andere froh sind, das Gebäude so schnell wie möglich zu verlassen. Einen solchen Schüler gibt es auch am Ignaz-Kögler-Gymnasium. Florian Meier ist seit neun Jahren in der schuleigenen Technik AG und seit 2021 beim Schulsanitätsdienst. Dafür wird er am 18. Juni vom IKG-Förderverein mit einem Förderpreis ausgezeichnet.

Bei der Technik-AG hat er in der sechsten Klasse angefangen. Hier geht es um die Veranstaltungstechnik des gesamten Gymnasiums. Bei Konzerten, Reden oder Festen ist Florian mit seinem Team vor allem für die Licht- und Tontechnik zuständig. „Ich habe festgestellt, dass mir das ziemlich viel Spaß macht“, erklärt er. Auch mit dem Schulsanitätsdienst hätte er damals schon „geliebäugelt“, allerdings ließ ein schwieriges Jahr in der Schule keinen Beitritt zum Sanitätsdienst zu. 2021 stieg er dann ein und entdeckte gleich seine Passion für diese Arbeit. Das hält bis heute an, denn mittlerweile ist Florian ehrenamtlich beim Roten Kreuz.



Die Ausbildung zum Schulsanitäter gleicht der eines Erste-Hilfe-Kurses. Am Angang des Schuljahres wird den neuen Schülern das Basiswissen vermittelt, inklusive zusätzlicher Lerneinheiten wie das Vorgehen bei einer Sportverletzung oder das Nutzen eines Beatmungsbeutels. Weitere Lerneinheiten erstrecken sich über das gesamte Schuljahr. Für diejenigen, die das ganze mit Herzblut machen und dabeibleiben, gibt es im Sommer einen Ausbildungstag, bei dem auch mit Kunstblut gearbeitet wird, um echte Unfälle zu simulieren.



Die ausgebildeten Schulsanitäter haben zwei Funktionen: Zum einen überbrücken sie bei Unfällen die Zeit mit Sanitätsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintrifft. Andererseits entlasten sie die Retter, weil durch ihr Know-how und die Maßnahmen vielleicht ein Anruf bei der 112 verhindert werden kann. „Manche tragen auch von außen Wissen bei, weil sie schon beim BRK oder der Wasserwacht sind“, führt Florian weiter aus.



Nachdem zwei Aktivitäten für ihn nicht reichten, war er ‚nebenbei‘ von der neunten bis zur zwölften Klasse auch noch Klassen- und Stufensprecher. Aber nicht alle haben Verständnis für so viel Engagement. „Mir wurde schon gesagt, dass ich ein bisschen übertreibe, weil ich oftmals noch nachmittags in der Schule geblieben bin, obwohl ich nicht bleiben hätte müssen“, erklärt er. „Es ist aber nicht nur Arbeit, sondern man kriegt ja auch was zurück.“ Denn über die Jahre hat der 19-Jährige Erfahrungen gesammelt und auch Freundschaften geschlossen. Zu diesen Erfahrungen kommt am 18. Juni noch der Förderpreis dazu. Der soll aus einem Pokal, einer Urkunde und einem Preisgeld bestehen. Ein guter Abschluss für den jungen Epfacher, der vor wenigen Wochen Abitur gemacht hat.



Auf die faule Haut legen ist aber auch nach der Schule nicht drin. „Ich hab mich Ende letzten Jahres für eine Ausbildung als Notfallsanitäter beworben, die drei Jahre dauert“, erklärt er. „Weil ich da schon ehrenamtlich tätig bin, hatte ich das Glück, dass ich die Ausbildungsstelle bekommen hab.“ Für Florian geht‘s am 1. Oktober mit der Ausbildung los. „Da freue ich mich schon ziemlich drauf.“