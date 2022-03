Kinderkrippe auf dem Bolzplatz

Von: Dieter Roettig

Auf dem Bolzplatz an der Bergstraße errichtet die Gemeinde Schondorf ein Container-Provisorium für den erhöhten Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. © Roettig

Schondorf – Mit seiner regen Bautätigkeit hat Schondorf gerade die Einwohnerzahl von 4.000 geknackt. Mit dem baldigen Bezug der A-Riva-­Siedlung auf dem ehemaligen Prixgelände kommt mit rund 200 Personen ein neuer Zuzugsschub von Familien mit Kindern. Ebenso beim Projekt „Jaudlschuster“, wo eine von der ursprünglichen Planung abweichende „Altersmischung“ stattfand, so dass hier neben Senioren auch junge Familien mit Kindern leben werden. Damit bekommt Schondorf ein ernstes Problem: zu wenig Kinderbetreuungsplätzen.

Bereits heute zeigt sich der erhöhte Bedarf bei den aktuell vorliegenden Anmeldungen auf der Warteliste für Krippe und Kindergarten. Über die derzeitigen Räumlichkeiten kann dieser und auch der künftige Bedarf laut Bürgermeister Alexander Herrmann nicht gedeckt werden. Also entschied sich der Gemeinderat jüngst für die Aufstellung einer Container-Anlage als Interimslösung, bis der schon lange geplante Neubau mit Kinderkrippe und Hort auf dem Prixgelände fertiggestellt ist. „Aufgrund des erforderlichen und sehr aufwendigen EU-Ausschreibungsverfahren sowohl für die Planung als auch für die Gewerke ist mit der Eröffnung nicht vor 2025 zu rechnen“, schränkte Herrmann ein.



Der ursprünglich von Gemeinde, Kindergartenleitung und Eltern favorisierte Container-­Standplatz an der Ringstraße, rund 300 Meter vom Bestandskindergarten entfernt, wurde inzwischen verworfen. Dafür einigte man sich in der aktuellen Sitzung auf den Standort „Bolzplatz“ an der Bergstraße, für den vorher bereits das Landratsamt Landsberg und die Regierung von Oberbayern ihr Okay gegeben hatten.



Die Container-Anlage für vier Krippengruppen auf 822 Quadratmetern sowie 1.200 Quadratmetern Außenspielfläche will man auf dem Bolzplatz-Gelände so platzieren, dass in den bestehenden Baum- und Gehölzbestand nicht eingegriffen wird. Außerdem ist so die Anbindung an die Übergabepunkte Trinkwasser und Abwasser auf kurzem Wege erreichbar. Bei Bedarf kann eine fünfte Krippengruppe nachträglich im Bereich der Nordost-Ecke angedockt werden. Der Gemeinderat gab dazu bereits jetzt sein Einverständnis, damit bei einem tatsächlichen Bedarf keine Zeit durch Tekturanträge verloren geht.



Die Verwaltung holt derzeit Angebote bei Containerfirmen ein. Bei Mietkosten von geschätzt jährlich 400.000 Euro kommen auf die Gemeinde bei maximal fünf Jahren Laufzeit bis zu zwei Millionen Euro Kosten zu.



Da das Container-Provisorium erst Anfang September bezugsfertig sein muss, kann der Verein Sammersee sein Benefizfestival noch auf dem Bolzplatz durchführen. Der Gemeinderat genehmigte einstimmig das vor allem bei der Jugend beliebte Event für den 8. und 9. Juli. Für das folgende Jahr muss sich der Verein ein neues Gelände suchen.