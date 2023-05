Ohne Asphalt um den Kauferinger Stausee

Von: Andrea Schmelzle

Der Stauseerundweg ist in die Jahre gekommen – jetzt soll großflächig entsiegelt und verbreitert werden © Schmelzle

Kaufering – Der Rundweg an der Lechstaustufe 18 wird vielfältig genutzt. Allerdings ist der etwa zwei Meter breite, asphaltierte und größtenteils bewachsene Stauseerundweg in die Jahre gekommen und an vielen Stellen in einem schlechten Zustand.

„Alle 100 Meter trifft man mittlerweile auf Wurzelschäden“, so Markus Kreuzer, vom Technischen Bauamt der Marktgemeinde, im Ausschuss für Planung, Bau, Verkehr und Umwelt. Rissbildungen, Asphaltaufplatzungen und Abbrüche im Hang führten besonders am Westufer dazu, dass der Weg beschwerlich, schmal und an manchen Stellen nicht mehr ausreichend gesichert sei. „Unser Biber ist dagegen vor allem am Ostufer unterwegs“, so Kreuzer. Ein relativ neues Problem – der Nager habe damit begonnen, komplette Wegabschnitte zu unterhöhlen. Asphaltaufbrüche seien die Folge.



Beschwerden von Bürgern würden sich mehren, meinte Bürgermeister Thomas Salzberger. Zudem gebe es immer wieder Konflikte mit zu schnell fahrenden Radlern. Sanierungsmaßnahmen seien erforderlich, die spätestens im Jahr 2025 starten sollten. Zwei Vorschläge kamen auf den Tisch: die komplette Neuasphaltierung der gesamten Strecke von rund sechs Kilometern oder eine Entsiegelung mit einhergehender Verbreiterung des Weges, ganz nach dem Wunsch von ADFC und Klima- und Umweltschutzbeirat. Sprich: die Asphaltdecke abnehmen und den Weg in einen drei Meter breiten Kies- oder Feldweg umwandeln, erklärte Kreuzer.



Mitten in der Natur einen neuen Asphalt zu teeren, komme ihr widersinnig vor, meinte Cäcilie Nebel (GRÜNE). Für diejenigen, „die Asphalt suchen“, gebe es ja noch den Radweg an der B17. Als Alternative schlug Andreas Keller (GRÜNE) vor, nur die steileren Steigungsabschnitte mit Asphalt zu belegen – für Spazierende mit Rollator oder Kinderwagen ein wenig einfacher.



Einstimmig folgte der Ausschuss der Empfehlung zur Entsiegelung des Rundweges. Kritische Bereiche, wie Steilstrecken, sollten neu asphaltiert werden. Die Wegbreite sollte zukünftig, sofern möglich, drei Meter betragen. „Nach Vorplanung und Kostenschätzung werden wir die Maßnahme im nächsten Jahr in den Haushalt einstellen und dem Gemeinderat vorstellen“, so Giampa.