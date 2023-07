Lechgau-Trachtenfest: starkes Bekenntnis zur Heimat

Von: Johannes Jais

Sauber rausgeputzt und eingespannt: Zwei prächtige Rösser ziehen den Festwagen der Rottbachtaler-Trachtler aus Rott. © Jais

Epfach In Hohenfurch und Seestall musste das Lechgau-Trachtenfest wegen Corona abgesagt werden; letztes Jahr wurde es vorsichtshalber um ein Jahr verschoben: Jetzt konnte dieses große Stelldichein des bayerischen Brauchtums erstmals seit vier Jahren wieder ausgerichtet werden.

An acht Abenden war im Festzelt in Epfach viel Programm. Höhepunkt war freilich der Festzug am Sonntag mit beinahe 3.000 Mitwirkenden und fast ebenso vielen Zuschauern. 170 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind im Epfacher Trachtenverein „Lechroaner“, wie Vorstand Matthias Schelkle sagt. Beim Festzug konnten die Leute am Straßenrand den Eindruck gewinnen, dass manche der 19 Vereine im Lechgau aus ihrer Heimatgemeinde fast 170 Trachtlerinnen, Trachtler und Musiker aus ihren eigenen Reihen aufbieten konnten.



Vor allem die Gruppen aus dem Schongauer Land – von Böbing und Steingaden bis Reichling – waren stark vertreten. Als die beeindruckende Formation der Böbinger vorbeizog, rief eine Frau am Straßenrand einem Trachtler zu, ob denn an diesem Sonntag überhaupt noch einer in Böbing daheim geblieben sei.



Freilich reihten sich insgesamt knapp 50 Vereine und Gruppen ein. Die weitesten kamen aus Weißensee bei Füssen, wo am letzten Julisonntag ebenfalls das Trachtenfest abgehalten wird, sowie aus Mammendorf und aus Königsbrunn. Beim Umzug mit dabei waren auch mehrere Vereine aus der Gemeinde Denklingen, seien es die drei Feuerwehren, die Landjugend, die Garten- und Naturfreunde, die Veteranen, der Sportverein Epfach und andere mehr.



Angeführt wurde der Festzug vom Musikverein Denklingen, der als Festkapelle fungierte, und von den Lechroaner-­Trachtlern. Dahinter folgten in mehreren Reihen die Ehren­gäste. Beim zweiten Abschnitt des Festzuges waren die Stadtkapelle Schongau und der Trachtenverein „Schloßbergler“ voraus. Ebenso wie drei Vorreiter aus Schongau. Eines der drei Rösser zog auf der Via Claudia nach rechts; eine Frau konnte ihren Mann im Rollstuhl nicht schnell genug zurückziehen. Die Gefahr eines Unfalls drohte. Aber das Ross hob sein Hinterbein so hoch, dass der Rollstuhlfahrer ohne Verletzung davonkam. „Viele Schutzengel gehabt“, schnaufte die Frau, die den Rollstuhlfahrer schob, erleichtert durch.



Zum Resümee der Epfacher Festtage gehört, dass an acht Tagen und Abenden viel Programm geboten war. Der Veranstaltungsreigen reichte von einer Mitarbeiterfeier der Firma Hirschvogel, auf der die Gruppe „Muckasäck“ mit sattem Sound gar früh das halbe Zelt leer spielte, über den Abend „Der Chef zahlt“ mit dem Musikverein Reichling (dessen Vorsitzende Kathrin Weinberger berichtete erfreut von 1.200 Leuten im Zelt), und über die politische Kundgebung mit Minister Albert Für­acker und Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann bis hin zum Gauheimatabend und zum Ausklang mit der Stadtkapelle Schongau. In Erinnerung bleibt in Epfach und im ganzen Lechgau vor allem der Festsonntag mit dem prächtigen Umzug.