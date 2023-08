Zweifach digital

COS Dießen auf dem Weg zur „Digitalen Schule der Zukunft“

Sehen dem Pilotprojekt an der Carl-Orff-Schule mit großer Freude entgegen: Systembetreuer und IT-Beauftragter Franz Kisch, Schulleiter Michael Kramer, Projektleiter Mario Zahn und Systembetreuerin Martina Gruber (von links). © Mirter

Dießen – Die Carl-Orff-Mittelschule (COS) auf dem Weg zur „Digitalen Schule der Zukunft“. Das bayerische Kultusministerium hat sie für das vielversprechende Pilotprojekt ausgewählt. Und das macht die Schule in der Marktgemeinde zu einer Vorreiterin im Bereich der digitalen Bildung. Unter der Leitung von Lehrer Mario Zahn wird das Projekt in den 7. und 8. Jahrgangsstufen des kommenden Schuljahres eingeführt und verspricht, die Buben und Mädchen noch mehr auf die digitale Zukunft vorzubereiten.

„Nach einer erfolgreichen Bewerbung erhielten wir im Juli die erfreuliche Nachricht vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus“, berichtet Rektor Michael Kramer. Die COS ist damit eine von inzwischen rund 350 staatlichen Förder-, Mittel-, Real-, und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien im Freistaat, die für das Pilotprojekt zum nächsten Schuljahr ausgewählt wurde. Im Regierungsbezirk Oberbayern sind es 29 Mittelschulen.



Mit großer Freude sehe man an der COS der Umsetzung des Projekts entgegen, sagt Kramer. Es ziele auf die Förderung digitaler Kompetenzen und den Einsatz moderner Technologien im Bildungsbereich ab. „Ziel des Projektes ist die Implementierung zeitgemäßer Konzepte zum Lernen mit mobilen Endgeräten, zur Lehrerfortbildung, zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule in Fragen der Medienpädagogik sowie zu einem geeigneten Beschaffungsverfahren.“ Die an dem Projekt teilnehmen Schüler, erhalten eine ,1:1-Ausstattung‘. Das Endgerät werde vom Freistaat mit 300 Euro bezuschusst und gehe in das Eigentum der Eltern über.



Mario Zahn, der als einer der ersten Lehrkräfte eine iPad-­Klasse von den Jahrgangsstufen 7 bis 10 an der COS unterrichtet hat, wird dieses innovative Bildungsprojekt an der Carl-Orff-Mittelschule begleiten und seine Expertise in die Umsetzung einbringen. „Unser Ziel ist es, den Schülern eine zeitgemäße Bildung zu bieten, die sie auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorbereitet“, beschreibt der Pädagoge. Das Pilotprojekt werde es ermöglichen, innovative Lehrmethoden zu vertiefen und den Einsatz moderner Technologien sinnvoll in den Unterricht zu integrieren. Zahn: „Ich bin zuversichtlich, dass dies die Lernmotivation und -leistung unserer Schüler steigern wird“.



Zweifach digital

Das Projekt „Digitale Schule der Zukunft“ korreliert dabei sehr gut mit dem „Digital­Pakt Bayern“, der ein Auftragsvolumen in der Dießener Grundschule von rund 151.000 Euro und bei der Mittelschule von rund 162.500 Euro aufweist. Dieses Projekt wird zu 90 Prozent aus Fördermitteln des Freistaates Bayern finanziert. Die angedachten infrastrukturellen Maßnahmen – unter anderem WLAN-Ausbau, Laserbeamer, interaktive Tafelsysteme der neuesten Generation –sollen dieses Jahr noch begonnen werden, kündigt Kramer an.



Der Schulleiter ist von den Vorteilen des Projekts überzeugt und sieht darin eine Chance, die Carl-Orff-Schule zu einem „Leuchtturmprojekt für digitale Bildung in der Region“ zu machen. „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, Teil dieses wegweisenden Pilotprojekts zu sein“, so Kramer. „Die Digitalisierung bietet immense Chancen für die Bildung, und wir möchten unseren Schülern die bestmöglichen Voraussetzungen bieten, um ihre Fähig­keiten voll zu entfalten.“ Man sei sehr gespannt auf die Ergebnisse und sich sicher, dass „unsere Schüler von diesem Projekt nachhaltig profitieren werden.“



Übrigens: Die COS hat in diesem Schuljahr bereits an einer Studie „Digitale Medien in der Schule“ der LMU München teilgenommen, deren Erkenntnisse auch in dieses Projekt einfließen werden. Rektor Kramer abschließend: „Die Carl-Orff-Mittelschule zeigt mit ihrem Engagement für die digitale Bildung, dass sie bereit ist, den Bildungsweg ihrer Schüler an die Anforderungen der modernen Gesellschaft anzupassen.“