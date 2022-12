Regierung von Oberbayern: „Dienstpflichten nicht verletzt“

Von: Susanne Greiner

Teilen

Bei einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag gaben Gabriele Triebel, Monika Groner und Renate Standfest (von links) Das Ergebnis der Rechtsaufsichtsbehörde in Bezug auf die Beschwerde der Grünenfraktion gegen Landrat Thomas Eichinger bekannt. © Greiner

Landkreis – Die Regierung von Oberbayern hat keine Beanstandungen an dem Verhalten von Landrat Thomas Eichinger (CSU) in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender des Klinikums Landsberg. Die Kreistagsfraktion der Grünen hatte eine Rechtsaufsichtsbeschwerde eingelegt. Sie hatte dem Landrat vorgeworfen, den Verwaltungsratsmitgliedern und Klinikums-Mitarbeitenden im Falle einer Abwahl von Vorstand Marco Woedl gedroht zu haben. Für die Grünen ist die Antwort der Bezirksregierung ein „enttäuschendes Ergebnis“. Man habe sich nicht inhaltlich, sondern nur rein rechtlich mit der Sachlage befasst, kritisieren Grüne-Fraktionsmitglieder.

Landrat Eichinger habe „die ihm obliegenden Dienstpflichten“ nicht verletzt, lautet die Antwort der Regierung von Oberbayern. Man habe eine Stellungnahme des Landrats erhalten sowie das Protokoll eingesehen. Die Hinweise Eichingers auf die Verschwiegenheitspflicht der Verwaltungsräte und Klinikums-Mitarbeitenden sowie der „allgemeine Hinweis auf eine Kündigung bei Verletzung“ dieser Pflicht seien „zulässig, wenn nicht gar geboten“.

Dass generell die Hinweise seitens des Verwaltungsratsvorsitzenden auf Verschwiegenheitspflicht und Kündigung rechtens gewesen seien, habe man nicht angezweifelt, sagt Grünen- und Verwaltungsratsmitglied Monika Groner bei einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag. Leider habe sich die Rechtsaufsicht aber nicht mit dem Vorwurf der Drohung inhaltlich befasst. „Die eidesstattlichen Erklärungen wurden nicht berücksichtigt.“ Von diesen parteiübergreifenden Erklärungen, die Eichingers Verhalten in der betreffenden Sitzung im August gemäß der Kritik der Grünen bestätigen, lagen der Regie­rung von Oberbayern sechs vor, so Groner. Man werde sich mit diesem Ergebnis nicht zufriedengeben, sagt Groner, die seit 26 Jahren im Verwaltungsrat des Klinikums sitzt. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.“ Dass weiterhin keine Möglichkeit zur inhaltlichen Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten gegeben werde, sei traurig.

Über den Vorfall berichtete der KREISBOTE bereits hier und hier.