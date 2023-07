Als die Meister-Löwen in Utting spielten

Von: Thomas Ernstberger

Die Uttinger, die 1969 gegen die Löwen spielten. Stehend von links: Gerhard Bulenda, Josef Klein, Alois Streicher, Uli Kleinert (†), Karl-Heinz Maintok und Erwin Widemann; vorne von links: Georg Bulenda, Hans Heinrich, Helmut Dietrich, Helmut Schmuck und Helmut Geier (†). © TSV Utting

Utting Die erste Fußball-Mannschaft des TSV Utting ist (zumindest vorerst mal) nach dem Abstieg aus der Kreisliga und dem freiwilligen Rückzug vom Punktspielbetrieb Geschichte. Zum Abschluss „schenkte“ Trainer Peter Bootz (61) seiner Mannschaft noch das „Jubiläumsspiel“ zum 100. Geburtstag des Vereins gegen die Bayernliga-Mannschaft des TSV 1860 München, die diese Partie mit 8:0 für sich entschied.

„Der TSV Utting hat noch nie gegen eine Bayernliga-Mannschaft gespielt“, erklärte der Coach dazu im Vorfeld der Begegnung. „Diesen Superlativ“ wollte KREISBOTEN-Leser Reinhard Chyl (68), Geschäftsführer der DJK Schwabhausen, nicht so stehen lassen: „Gegen eine Bayernliga-Mannschaft hat Utting noch nicht gespielt, aber schon mal gegen ein Bundesliga-Team“, erzählt der 1860-Fan.



Chyl weiß es genau, waren dieses Bundesliga-Team doch „seine“ Löwen. „Am 26. Mai 1969, es war der Pfingstmontag, hat der TSV auf dem alten Sportplatz an der Schule vor einer stattlichen Zuschauer-­Kulisse gegen die Profimannschaft von 1860 München gespielt – und ,nur‘ 0:7 verloren.“



Damals traten die ganz Großen aus der großen Zeit des Deutschen Meisters von 1966 am Ammersee an. Torwart-Legende Petar „Radi“ Radenko­vic stand genauso im Kader wie die damaligen Idole Fredi Heiß, Rudi Zeiser, Hans Reich, Bernd Patzke, Hans Rebele, Wilfried Kohlars, Manni Wagner und Rudi Steiner. Und dann war da noch einer, an den sich Chyl gut erinnert: „Der junge Klaus Fischer war auch mit dabei.“



Ob der spätere Nationalspieler und „Mister Fallrückzieher“ aus dem Bayerischen Wald gegen Utting traf und wer die sieben Tore erzielte, ist nicht überliefert. Auch die Autogramme, die der damals 14 Jahre alte Reinhard (wohnte neben dem Gasthof Eberhardt in Eching und kam „mit dem Radl“ zum Spiel) auf seinem schmalen „Wirtshausblock“ gesammelt hatte, gibt’s nicht mehr: „Die sind leider im Lauf der Jahre verschwunden“, bedauert er.



An das große Spiel erinnert so nur noch ein Schwarz-Weiß-Foto auf der Homepage des Vereins. „Allerdings mit der falschen Jahreszahl. Das Spiel war 1969 und nicht 1970“, sagt Chyl. „Und leider sind nur die Uttinger auf dem Bild zu sehen, der prominente Gegner nicht“, bedauert er. So ist der einzige Hinweis auf die Löwen auf diesem Foto der 1860-Wimpel, den der inzwischen verstorbene Kapitän Helmut Geier in der Hand hält.



Zum Glück gibt’s in Utting aber noch Altbürgermeister Josef Klingl (68), den Vater des langjährigen Uttinger Spielers Fabian Klingl, der selbst viele Jahre („bis ich 36 war“) für den TSV am Ball war. Künftig spielt Klingl junior wie auch seine ehemaligen TSV-Team-Kameraden Mucki Eichberg und Jonathan Krukow für die „TSV-Filiale“ TSV Gilching-Argelsried.An das Spiel gegen die Löwen erinnert sich der 1860-Fan Josef Klingl zwar nicht mehr: „Da war ich 15, also noch zu jung, sonst hätte ich sicher mitgespielt“. Aber er kennt noch alle Uttinger, die sich damals beachtlich aus der Affäre zogen: „Das Foto sehe ich zwar zum ersten Mal“, sagt er im Gespräch mit dem KREISBOTEN. Und dann zählt er die Namen aller elf Akteure auf – ohne auch nur eine Sekunde nachdenken zu müssen. Und was die 60er betrifft: Sie waren in dieser Zeit immer wieder im Trainingslager und zu Spielvorbereitungen im „Seeheim“ in Wartaweil auf der anderen Ammersee-Seite. Im Rahmen eines dieser Aufenthalte fand die Partie in Utting statt.



Sie war im übrigen nicht der einzige Fußball-Hit in diesen Jahren. Klingl erzählt: „1972 haben wir gegen die Olympia­mannschaft von Rhodesien gespielt.“ Hintergrund: Die Afrikaner wurden, obwohl schon angereist, von den Olympischen Spielen in München auf­- grund der damaligen Rassenpolitik ausgeschlossen. „Wir haben die ganze Mannschaft dann nach Utting eingeladen und gegen sie Fußball gespielt. Barfuß, das war eine Riesengaudi“, weiß er noch. Abschluss: ein gemeinsamer Andechs-Besuch. Internationale Völker-Verständigung auf dem Heiligen Berg…