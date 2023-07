Uttinger Wochenmarkt feiert 30. Geburtstag

Auf die nächsten 30 Jahre freuen sich die „Standlleut“ des Wochenmarktes mit Bürgermeister Florian Hoffmann (links). In der Mitte (mit grünem T-Shirt) Marktleiterin Ute Jesina.

Erlebniseinkauf und sozialer Treffpunkt

Von Dieter Roettig

Utting – Der Besuch eines Wochenmarktes ist viel mehr als nur schnelles Einkaufen wie im Supermarkt oder Discounter. So ein bunter Markt ist sozialer Treffpunkt und Kommunikationsplattform, an dem man sich gerne länger aufhält.

Der samstägliche Wochenmarkt in Utting ist so ein erlebnisorientiertes Zusammenkommen von Stammkunden, die neben dem Plausch mit Bekannten und „Standlleuten“ die Qualität und Frische der Waren schätzen. „Geiz ist geil“ kommt bei ihnen nicht in die Tüte.



Seit 30 Jahren gibt es diesen kleinen aber feinen Markt beim alten Feuerwehrhaus in der Mühlbachstraße. Jeden Samstag zwischen 9 und 12.30 Uhr können sich die Besucher mit frischem Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Käse, Wurst, Honig, Blumen und vielem mehr eindecken. Bei frischen Weißwürsten, Ziegenbratwurst in der Semmel oder Kaffee, selbstgebackenem Kuchen oder frischen „Auszognen“ verweilt man nach dem Einkauf gerne auf einen Ratsch mit Freunden, die man hier regelmäßig trifft. Auch Bürgermeister Florian Hoffmann schaut des Öfteren vorbei und unterhält sich mit Uttinger Bürgern. Für die meisten ist der Marktbesuch kein Pflichteinkauf des Alltags, sondern ein Erlebniseinkauf, bei dem man sich gleichzeitig entspannen kann.



Als vor dreißig Jahren der Uttinger Ortsverband vom Bund Naturschutz und ein paar regionale Vermarkter als erste am Ammersee-Westufer auf die Idee eines Wochenmarktes kamen, mussten sie erst einige Auflagen erfüllen. So bekam der Platz vor dem alten Feuerwehrhaus, wo früher die Wertstoffsammelstelle war, eine Teerdecke, damit man auch bei nicht so optimalem Wetter von Stand zu Stand flanieren kann.



Neben der direkten Vermarktung von Erzeugnissen von Landwirtschaft, Garten- und Obstbau aus dem regionalen Umfeld kam im Laufe der Zeit ein attraktiver Warenmix zusammen wie Honig und Wildfrucht-Marmeladen, Olivenöl und Balsamico, Bio-Ziegenkäse-Spezialitäten, Brot aus Weizen, Roggen und Dinkel von kontrolliertem biologischen Anbau, ungespritzte Blumen und Pflanzen und sogar ausgesuchter handgemachter Modeschmuck. Einige der Anbieter sind von Anfang an beim Markt dabei, dessen „Regisseurin“ Ute Jesina vom Kuchen- und Tortenstand ist.



Open Air findet der Uttinger Markt von Mai bis Ende Oktober statt. In der Wintersaison bietet die Gärtnerei Streicher dem sog. „Kleinen Wochenmarkt“ in einem Gewächshaus einen warmen und gemütlichen Unterschlupf.