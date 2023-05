Flächennutzungsplan Penzing die Zweite

Von: Susanne Greiner

Teilen

Der Solarpark in Epfenhausen wurde 2013 eingeweiht. Penzing sucht neben „Untermühlhausen 1“ weitere Grundstücke für Photovoltaik. © KUP

Penzing – Eigentlich hat es für die Gemeinde Penzig bereits einen Entwurf des Flächennutzungsplans (FNP) gegeben. Allerdings stammte der „aus der Feder des alten Gremiums vor der Kommunalwahl“, gibt Bürgermeister Peter Hammer zu bedenken. „Und das waren noch andere Vorzeichen“ – weshalb jetzt im Gemeinderat ein zweiter Entwurf vorgestellt wurde. Mit dem Ziel eines ‚gemäßigten Wachstums‘.

Denn der bisherige FNP sei für ein Wachstum von zwei Prozent ausgelegt gewesen, so Hammer. „Aber ist das wirklich wünschenswert?“ In den vergangenen Jahren habe man ein Wachstum von gerade mal 0,1 oder 0,2 Prozent gehabt. Auch der regionale Planungsverband habe sich dazu kritisch geäußert: Die Planung in der Größenordnung zwei Prozent habe nichts mit Penzings aktueller Entwicklung zu tun. Schließlich habe es auch im Gemeinderat ein „allgemeines Umdenken in Bezug auf Ressourcen und Energie“ gegeben, berichtet Hammer. Deshalb habe man die eingeplanten Flächen reduziert. Und mehr Flächen zur Energiegewinnung ausgewiesen.



Denn für PV-Freiflächenanlagen ermöglicht eine neue Regelung im Baurecht – das „Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht“ – vereinfachte Genehmigungsverfahren. Allerdings muss das Gebiet gewisse Kriterien erfüllen: Es muss entlang einer mehrgleisigen Bahnstrecke und maximal 200 Meter von einer Autobahn entfernt liegen. So ein Gebiet hat Penzing jetzt ausgewiesen: „Untermühlhausen 1“, zwischen der Bahnstrecke und der Autobahn: „Seit Januar 2023 ist das eine privilegierte Fläche“, bestätigt Hammer, für die man gemäß der neuen Regelung im Baurecht keinen Bebauungsplan mehr brauche. „Wobei ein B-Plan dennoch Sinn machen kann. Das wird vermutlich immer im Einzelfall zu beurteilen sein. Man brauche auf jeden Fall mehr als nur die Dachflächen für die Photovoltaik, bekräftigt Hammer. Insofern freue er sich über jeden Grundstückseigentümer, der dazu bereit sei. Wobei es abgesehen von der Privilegierung natürlich auch andere Faktoren gebe, die beachtet werden müssten – beispielsweise die Problematik eines Anschlusspunktes, wie aktuell in der Gemeinde Apfeldorf zu beobachten.

Für die neue Fassung des FNPs gab es Workshops mit dem gesamten Gemeinderat, dazu Einzelgespräche mit den Räten aus den Ortsteilen, so Hammer. Das Motto für den zweiten Entwurf: Nur mit Flächen planen, die geeignet sind (zum Beispiel keine Überschwemmungsgebiete)und bei denen auch die Grundstückseigentümer zur angedachten Nutzung bereit sind oder die die Gemeinde bereits erworben hat. „Wenn wir das machen, was da schon geplant ist, sind wir für die kommenden zehn Jahre gut aufgestellt“, fasst Hammer zusammen. Den ‚Rest‘ habe man in diesem Entwurf „weggestrichen“.



Der FNP-Entwurf wurde vom Gemeinderat in der aktuellen Form gebilligt. „Er geht aber nochmal in die Auslegung“, so Hammer. „Und eventuell dann nochmal in eine zweite Runde“, je nachdem, was von den Trägern öffentlicher Belange und auch von den Bürgerinnen und Bürgern komme.