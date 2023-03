LEADER mit Füllhorn bei Carl Orff in Dießen

Von: Dieter Roettig

Zwei weitere Steinzeithäuser für Pestenacker: Archäologin Lejla Hasukic freut sich über einen LEADER-Zuschuss in Höhe von 85.731 Euro. © Roettig (Foto/Montage)

Landkreis/Dießen – Kurz vor dem 41. Todestag von Carl Orff hat Judith Janowski „hoffentlich zum letzten Mal vor dem Baubeginn“ illustre Gäste im Anwesen des Komponisten am Dießener Ziegelstadel. empfangen. Die Generalsekretärin der Orff-Stiftung freut sich auf die festliche Grundsteinlegung für das neue Museum, die mit dem LEADER-Förderbescheid über 350.000 Euro nähergerückt ist

Mit dem EU-Programm, unterstützt vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, wird die Entwicklung in ländlichen Räumen gefördert. Von den rund 370 LEADER-Regionen bundesweit zeichnet sich die Aktionsgruppe LAG Ammersee immer wieder durch besondere Erfolge aus. So betonte „Glücksbotin“ Veronika Hämmerle, LEADER-Koordinatorin für das Allgäu und westliche Oberland, sie habe noch nie auf einen Streich gleich drei Förderbescheide in einer „Rekordhöhe“ von insgesamt 450.371 Euro überreicht.



Dießens Altbürgermeister Herbert Kirsch, Kuratoriumsvorsitzender der Carl-Orff-Stiftung, nahm die Förderurkunde zusammen mit Gastgeberin Judith Janowski entgegen. Sie gab einen Ausblick auf das künftige „lebendige Mitmach-Museum“ samt Café, das neben dem Wohn- und Arbeitshaus von Orff errichtet wird.



Doppelte Freude

Weils Bürgermeister Christian Bolz war in Mehrfachfunktion nach Dießen gekommen. Er ist auch Vorsitzender der LAG Ammersee und konnte sich für seine Gemeinde gleich über zwei Förderbescheide freuen. Zum einen gab es 15.000 Euro Zuschuss für die Neugestaltung des „Dorfplatzes Linde“ im Ortsteil Schwabhausen. Mit Bühne, Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, Laubengang, Tischtennisplatte und Bouleplatz wird hier ein zentraler Treffpunkt entstehen, wobei die Bürger einen hohen Anteil an Eigenleistung übernehmen wollen.



Weils Ortsteil Pestenacker mit seinem zum UNESCO-Welterbe gehörenden Steinzeitdorf wird mit einem Projektvolumen von 205.700 Euro netto zwei „neue“ Steinzeithäuser im Stil von etwa 4.000 vor Christus erhalten. Dafür kommt von LEADER ein Zuschuss über 85.731 Euro – sehr zur Freude von Lejla Hasukic, Archäologin und Leiterin des Steinzeitdorfes, sowie Landrat Thomas Eichinger.



Der Landkreischef und Hans-Peter Sander vom LAG-Management Ammersee gratulierten den Projektträgern, die es vor allem geschafft hätten, Bürger aktiv in ihre Vorhaben mit einzubeziehen.