Von: Dietrich Limper

Dicht hinter dem Startfahrzeug der Rennleitung fuhren die EM-Teilnehmerinn in neutraler Rennphase durch die Fußgängerzone Ludwigstraße und die Landsberger Altstadt. © Limper

Landsberg – Der vergangene Sonntag in Landsberg stand ganz im Zeichen der europäischen Radsportelite der Damen. Pünktlich um 11.30 Uhr gab Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl auf dem Hauptplatz den Start frei und die 99 Athletinnen aus 24 Ländern rollten durch die Landsberger Altstadt in Richtung Ammersee und weiter nach München. Ein Spektakel, das viele Menschen aus der Region faszinierte. Und die Lechstadt präsentierte sich Millionen von Zuschauern, die vor den Fernsehgeräten saßen.

Gingen am Samstag noch viele besorgte Blicke gen Himmel, brauchten einen Tag später keine Regenschirme aufgespannt zu werden. Die Sonne strahlte am weißblauen bayerischen Himmel. Perfekte Temperaturen sorgten dafür, dass tausende Zuschauer dicht an dicht standen, um die Präsentation der Sportlerinnen und den anschließenden Start des Straßenradrennens im Zuge der European Champion­ships 2022 zu bejubeln.



„Wir haben uns schon um viertel nach zehn einen guten Platz an der Strecke gesichert“, erzählt das Rentnerehepaar Gudrun und Hans-Peter Fischer aus Landsberg. „Wir hatten beste Sicht und obwohl wir eigentlich gar keine Radsportfans sind, fanden wir das Event fantastisch.“ Mit dieser Meinung waren sie sicherlich nicht allein, denn die perfekt organisierte Veranstaltung dürfte dieses Jahr zu den Highlights im vollen Terminkalender der Stadt gehören.



99 Fahrerinnen aus 24 Nationen warten auf dem Landsberger Hauptplatz auf den Startschuss. © Limper

So sahen das auch die Sportlerinnen. Die Schwedin Hanna Nilsson schilderte ihre Eindrücke: „Ein tolles Publikum, eine sehr schöne Kulisse, wir sind alle begeistert. Jetzt hoffen wir nur noch auf ein gutes Rennen.“ Das tat auch das deutsche Team, das mit acht Fahrerinnen vertreten war: Lea Lin Teutenberg, Franziska Koch, Romy Kasper, die amtierende eutsche Meisterin Liane Lippert und die Olympia­siegerinnen von 2021: Mieke Kröger, Lisa Klein und Franziska Brausse.



Ein besonderer Tag war es für die Oberallgäuerin Lisa Brennauer, erfolgreichste deutsche Radrennfahrerin der letzten Jahre: Weltmeisterin, Europameistern, deutsche Meisterin und Olympiasiegerin. Für sie war das Rennen von Landsberg nach München ihr letztes als Profi. Die 34-jährige aus Kempten wird ihre Karriere beenden. „Die ganze Woche war für mich sehr emotional“, sagte sie unter großem Applaus der Zuschauer, „und auch ich bedanke mich ausdrücklich bei diesem großartigen Publikum.“



Während am Himmel der Hubschrauber einer Fernseh­anstalt über dem Hauptplatz kreiste, machten sich die Damen startbereit. Zu den Favoriten zählte das Team der Niederländerinnen um Lorena Wiebers, aber auch die Italienrinnen mit Weltmeisterin Elisa Balsoma konnten sich Chancen ausrechnen. Neben den „großen“ Teams gingen Sportlerinnen an den Start, die ihr Land als Einzelkämpferinnen vertraten, wie zum Beispiel Manuela Muresan (Rumänien), Maria Martins (Portugal), Alice Sharpe (Irland) und Hafdis Sigurdardottir (Island).



Im Bereich Hofstetten/Hagenheim war das EM-Peleton noch dicht geschlossen, doch das sollte sich bald ändern. © Fleischer

Die Strecke hatte eine Länge von 129,8 Kilometern und führte von Landsberg über Dießen in den Landkreis Weilheim-Schongau, vorbei am Starnberger See über Wolfratshausen zum Odeonsplatz in München. Nachdem die Neue Bergstraße bezwungen war, ging es hinaus aus der Großen Kreisstadt Richtung Ammersee – immer noch neutralisiert. Fliegender Start, also der Übergang in den Rennmodus, war erst in Thalhofen bei Pürgen. Zwei frühe Ausreißerinnen konnten bald wieder eingefangen werden. Im Feld gab es mehrere Stürze und 40 Kilometer vor dem Ziel war das Peloton wieder geschlossen. Danach ging es mit hoher Geschwindigkeit der Ziellinie entgegen, wo die Fachleute eine Sprintankunft erwarteten.



Sie sollten recht behalten. Die niederländische Equipe kontrollierte die letzten Kilometer und brachte schließlich Sprintstar Lorena Wiebers in eine Position, aus der heraus sie ihre Stärke ausspielen konnte. Sie lieferte sich ein Herzschlagfinale mit Elisa Balsoma aus Italien und fuhr nahezu gleichauf mit der Weltmeisterin über die berühmte Linie. Das Zielfoto musste entscheiden und die neue Europameisterin heißt Lorena Wiebers. Lisa Brennauer kam in ihrem letzten Profirennen auf einen hervorragenden 4. Platz. Was an diesem Tag spektakulär in Landsberg begann, ging in München nicht minder aufregend zu Ende.

Für Spannung war gesorgt. Während Landsberg das Stadtfest feierte, konnten Radsportinteressierte das EM-Renngeschehen auf der riesigen „Leinwand“ verfolgen. © Schwaiger