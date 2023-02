Zweimal Zwillinge innerhalb eines Jahres

Von: Nathalie Schelle

Zwei Zwillingspärchen in 365 Tagen: Evelyne mit den Zwillingen Andrea und Silke auf dem Arm. Ihr Mann Friedhelm trägt Inge und Birgit. © Klassen

Denklingen – Vor genau drei Wochen haben alle Bayern 1-Hörer die Ohren gespitzt. Moderator Fahn suchte bei „Marcus Fahn will´s wissen“ eine Frau, die innerhalb eines Jahres zweimal Zwillinge bekommen hat. Gibt es nicht, sollte man meinen. Und trotzdem klingelte Fahns Studiotelefon um kurz nach 7 Uhr. Gemeldet hat sich Evelyne Klassen aus Denklingen.

„Ich hab´s geahnt, dass ich Zwillinge bekomme“, erzählt Evelyne in Erinnerung an ihre erste Schwangerschaft, „ich bin nämlich selbst ein Zwilling“. Evelyne hat einen Zwillingsbruder, außerdem noch einen Stiefbruder und eine Stiefschwester – die beiden sind ebenfalls Zwillinge. „Allerdings waren wir sechs Jahre auseinander“.



Als Evelyne zum zweiten Mal schwanger war, konnte der Arzt zunächst nur ein Baby sehen. Hören konnte er jedoch zwei Herztöne. „Und dann war es klar: Ich krieg wieder zwei.“ Die zweite Schwangerschaft war für die junge Mutter problematisch, denn der Kaiserschnitt der ersten Zwillingsgeburt war erst ein Jahr her. „Man muss mit einem Kaiserschnitt eigentlich zwei Jahre aussetzen.“ Die Geburt des zweiten Zwillingspärchens war für Evelyne deswegen lebensgefährlich. Nach der Geburt wurde sie von ihrem Arzt sechs Wochen auf Kur geschickt – allein. „Das war das Schlimmste für mich, ich wollte nicht ohne meine Kinder sein.“ Evelynes Mann Friedhelm war in dieser Zeit bei den vier Mädchen. Als die Vierfach-Mama dann auch wieder zuhause war, kümmerte sie sich um die Kinder. „Ich wollte alles alleine machen und keine Fremden im Haus haben.“



Evelynes Mann war beim Bund, deswegen oft nicht zuhause, und Evelyne war mit den Kindern allein. „Das hat mir aber nichts ausgemacht. Einmal hab ich mir den Arm gebrochen, aber auch das war kein Problem. Kissen drauf, Kind drauf – fertig“. Die vier Töchter seien „gut zu haben“ gewesen, von „schwierigen Phasen“ fehlte bei den Zwillingspärchen jede Spur: „Die haben mehr gelacht als geweint.“ Auch die Pubertät sei an ihnen „vorbeigeflogen“. „Die Mädchen haben alle Streitereien untereinander ausgemacht. Sie mussten nie zu mir kommen.“



Erinnerungen

Evelyne denkt gern an die Zeit zurück, in der ihre vier Töchter noch klein waren und sie die Mädchen jeden Tag um sich hatte. „Ich würde es genauso wieder machen. Ich vermisse die Zeit unwahrscheinlich.“ Aber auch heute noch, 43 Jahre später, hat Evelyne regelmäßigen Kontakt mit all ihren Töchtern. „Ich werde jeden Samstag nach Türkheim abgeholt, da wohnt eines meiner Kinder.“ Unter der Woche kommt immer eine der Töchter nach Denklingen, um mit Evelyne einkaufen zu gehen. „Wenn man als Mutter von den Töchtern hört, dass alle vier eine schöne Kindheit hatten, dann kann es gar nicht besser sein.“

Das bestätigt auch Silke Knopp, eine der Töchter von Evelyne. „Unsere Kindheit war immer toll“, erzählt sie. „Unsere Mama war den ganzen Tag zuhause und der Papa war immer am Abend und an den Wochenenden da.“ Am Wochenende habe der Vater immer Ausflüge mit den Mädchen gemacht.



Immer zu viert

Auch als die Zwillinge älter wurden, verbrachten sie jede freie Minute zusammen. „Am Anfang waren wir immer bloß zu viert“, erzählt Knopp. Die Mädchen brauchten keine Freunde außerhalb der Familie. Sie waren in der gleichen Grund- und Hauptschule und auf der Wirtschaftsschule in Kaufbeuren waren die Schwestern sogar alle in der selben Klasse. „Erst als wir so um die 16 Jahre alt waren, haben wir uns dann auch mit anderen angefreundet. Da hatte ich dann auch meinen ersten Freund.“

Über 40 Jahre später: Friedhelm (links) und Evelyne (rechts) mit ihren inzwischen erwachsenen Töchtern (von links) Inge, Silke, Andrea und Birgit. © Knopp

Bis heute verbindet alle vier Schwestern eine tiefe Bindung. „Ich spüre es sogar, wenn meine Zwillingsschwester krank ist“, so Knopp. Silkes Zwillingsschwester heißt Andrea. Die beiden älteren Kinder sind Inge und Birgit. Sie alle haben mittlerweile auch Kinder – Inge hat sogar Drillinge bekommen. Die Schwestern sehen sich mindestens einmal in der Woche und wohnen nah beieinander – eben fast wie früher.