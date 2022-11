Steffen Krautschneider, Landsbergs Tor-Polizist aus Franken

Von: Thomas Ernstberger

Schnell und torgefährlich auf der Außenbahn: Landsbergs fränkischer Routinier Steffen Krautschneider (rechts). © Ernstberger

Landsberg – Die kleine Gemeinde Veitshöchheim mit rund 9.500 Einwohnern im unterfränkischen Landkreis Würzburg kennt mittlerweile fast jeder. Nicht nur wegen seiner Sehenswürdigkei­ten wie Schloss oder Rokoko­garten, sondern weil von dort seit 1988 alljährlich die Kultsendung „Fastnacht in Franken“ live im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Was das mit dem TSV Landsberg zu zun hat? Ganz einfach: Nicht nur der Faschings-Klassiker kommt aus dem Wein-Ort am Main, sondern auch der fränkische „Tor-Polizist“ des Fußball-Bayernligisten.

Steffen Krautschneider (31), in Würzburg geboren, wohnte bis 2010 in Veitshöchheim, lernte dort auch 2008 mit 17 schon seine jetzige Frau Simona kennen, die er erst vor ein paar Wochen „richtig“ geheiratet hat. „Wir sind zwar seit 2020 standesamtlich verheiratet. Aber die kirchliche Trauung mussten wir wegen Corona zweimal absagen und konnten sie dann erst im September feiern“, erzählt der Offensivmann, den sie alle nur „Krauti“ nennen.



Im Frankenland spielte sich der Großteil der Karriere des Landsbergers ab. In der Jugend und in den ersten beiden Jahren im Herrenbereich spielte er für den Würzburger FV (mit Aufstieg in die Bayernliga), wechselte dann zum 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga. 167 Pflichtspiele bestritt er von 2013 bis 2019 für die „Schnüdel“, erzielte – die letzten drei Jahre als Profi – 49 Tore.



„Das war natürlich meine erfolgreichste Zeit“, blickt er zurück. In diesen Zeitraum fielen auch die ersten drei seiner Karriere-Highlights. 2017 holte Schweinfurt durch ein 1:0 gegen Wacker Burghausen den bayerischen Toto-Pokal. Tor: Krautschneider. Die Enttäuschung war groß, als den Franken dann in der ersten DFB-Pokal-­Hauptrunde „nur“ Zweitligist SV Sandhausen zugelost wurde. „Nicht gerade der attraktivste Gegner. Da war die Stimmung erst mal gedrückt“, erinnert er sich. Doch Schweinfurt gewann 2:1 – Schütze des entscheidenden Tores: Krautschneider – und durfte dann in Runde zwei gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt ran. Da zwar das Aus mit 0:4, aber dennoch ein unvergessliches Erlebnis, Highlight Nummer zwei. Auch ein Jahr später schafften die Unterfranken durch einen 3:1-Finalsieg gegen die SpVgg Bayreuth den Sprung in die Hauptrunde. Dieses Mal war der Gegner Bundesliga-Vize­meister Schalke 04 mit Trainer Domenico Tedesco. Da kamen 15.000 Zuschauer ins Willy Sachs-Stadion – und der FCS zog sich bei der 0:2-Niederlage, dem dritten Highlight mehr als achtbar aus der Affäre.



Krautschneiders Fußball-Highlight Nummer vier folgte am Ende der „Corona-Saison“ 2019/21 im oberbayerischen Landkreis Dachau: Mit dem FC Pipinsried gelang der Aufstieg in die Regionalliga. Steffen (abgeschlossenes BWL-Studium) war 2019 seiner Simona (arbeitet in Plan­egg) „nach einem Dreivierteljahr Fernbeziehung“ nach Fürstenfeldbruck „nachgezogen“ und hatte beschlossen, den Profi-Weg „trotz ein paar lukrativer Angebote“ nicht weiter zu verfolgen. Er bekam als Quereinsteiger einem Job bei der Kriminalpolizei, Abteilung Wirtschafts-Kriminalität, und heuerte – wie Muriz Salemovic und Daniel Leugner – in „Pipi“ an. „Alles richtig gemacht“, kann „Krauti“ heute sagen. Am Aufstieg des FC hatte er maßgeblichen Anteil: Mit 20 Toren und 19 Assists in 24 Spielen war er der Topscorer der Liga. „Wir hatten aber auch eine überragende Mannschaft“, ergänzt er. „Er war das Tüpfelchen auf dem i. Er ist für jeden Trainer eine Bereicherung“, lobt Salemovic, damals sein Spielertrainer.



Nach dem Aufstieg zog die Nummer 19 („die habe ich seit ich aus der Jugend raus bin“) weiter. Jürgen Meissner, der sportliche Leiter, und Salemovic konnten ihn überzeugen, nach Landsberg zu kommen. „Es hat von Anfang an gepasst, ich fühle mich sehr wohl hier“, erzählt er. Vergangene Saison war der Bayern-Fan („zum Leidwesen meines Vaters, der wie die ganze Familie Club-Anhänger ist“) und Elfmeter-Spezialist („habe ich schon mit 19 in Würzburg geschossen“) mit elf Treffern erfolgreichster Torschütze des TSV Landsberg.



In der aktuellen Saison liegt Krautschneider mit fünf Toren in 15 Spielen hinter Spielertrainer Sascha Mölders (17 Tore) auf Platz 2. Aber null Neid auf den ehemaligen Bundesliga-Profi: „Als Außenspieler ist nicht nur das Toreschießen, sondern in erster Linie das Vorbereiten meine Aufgabe – das ist wichtiger, als selbst Tore zu machen. Und da braucht man einen Mittelstürmer, der die Tore garantiert. Super, dass wir jetzt so einen haben.“ Sascha gibt das Kompliment zurück: „Krauti ist eher ein ruhiger Typ – aber auf dem Platz lässt er seine Qualität sprechen.“



Blick in die Zukunft: „Ich versuche, nicht auf die Tabelle zu schauen. Die Grundstimmung ist positiv, jeder hat Spaß am Fußball – das ist das Wichtigste.“ Aber es gibt da im Haus Krautschneider noch etwas, das im neuen Jahr Siege und Tore auf dem Fußballplatz an die zweite Stelle verdrängen wird: „Wir werden bald Eltern“, verrät Krautschneider. Simona ist im siebten Monat schwanger. Termin ist am 1. Februar. Der Bald-Papa: „Es wird ein Bub. Wir freuen uns riesig auf das Baby.“ Das nächste Highlight. Das schönste…