(Fa-)Göttliches in Rieden

Von: Sabine Fleischer

Das Fagott-Duo „Fagotti Parlandi“ mit Raphael Sirch (links) und Leonhard Kohler begeisterte in der Hofkapelle St. Georg in Rieden mit einem bunten Mix bekannter Klassiker. © Fleischer

Ammersee – Unterwegs zwischen regentrübem Himmel und grauen See: Das Wetter hat beim siebten Kapellentag der AMMERSEErenade die vielen Besucher der vier Routen entlang des Seeufers nicht vom bunten Musik-Genuss in den 24 Haus- und Hofkapellen abhalten können. Nicht nur sonst oft verschlossene Kirchen wurden geöffnet, sondern auch musikalische Räume: von Barock über Klassik hin zu Jazz und experimenteller Musik.

Mit Regenschirmen bewaffnet strömten zum Auftakt der Nordroute so viele Zuhörer in das Pilgerkircherl St. Jakob in Schondorf, dass mancher auf das nächste Kapellen-Konzert vertröstet werden musste. Jede Stufe und Ecke war besetzt, als das Kaunas String Quartet aus Litauen das Publikum in der 1149 erbauten Tuffstein-Kirche mit Werken von Bartulis, Beethoven und Naujalis auf eine „Traumreise“ schickte, wie es Bratschistin Eglè Lapinskè formulierte.



Trotz äußerst dampfiger Atmosphäre lockten die vier Virtuosen fantastische Klänge aus ihren durch die Luftfeuchte strapazierten Instrumenten. Die Zuhörer dankten mit stürmischem Applaus, verließen aber zügig den Kirchenraum, um zum nächsten Highlight in Hechenwang zu eilen. Einziger Wermutstropfen der Kapellen-Musikreise waren das straffe Zeitprogramm und der Regen: Es wurde per Auto ‚gepilgert‘, einen Parkplatz zu finden, war fast unmöglich.



In der (Bauern-)Hofkapelle St. Georg in Rieden hätte das Fagott-Duo „Fagotti Parlandi“ bereits eine halbe Stunde vor der Zeit mit dem dritten Konzert der Westroute anfangen können. Im ehemals mittelalterlichen Wehrturm stapelten sich die Leute. Kurzweilig präsentierten die beiden jungen Fagott-Künstler ihr Programm. Nach dem barocken Einstieg von Telemann-Sonaten ‚rockten‘ sie ihr Publikum mit Mozarts „Papageno“-Stücken. Dass ein Fagott sogar „trommeln“ kann, bewies das Duo mit seiner Adaption von Ravels „Bolero“. Begeisterte Zuhörer wurden mit einer Zugabe neuzeitlicher „Plaudereien“ von Obermaier belohnt. Beim anschließenden Kaffee und Kuchen auf dem Jackelhof (Mitbesitzer von St. Georg) nebenan wurde den Fagottisten nochmals viel Beifall geklatscht.



Auf der Südroute in der Pilgerkapelle St. Johann bei Raisting gab Bassbariton Christoph Garbe passend zum „Weltraum-Flair“ einen Einblick in die Musik-Technik „Live-Loop“. Mit Gotteslob-Liedern und vertonten Rilke-Gedichten ließ der Solist ‚spacige‘ Chorlandschaften entstehen und führte in unbekannte Weiten.