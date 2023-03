Trauerspiel ÖPNV

Einmalig: Dießen sägt AST ab!

Von: Dieter Roettig

Teilen

Der weiße Fleck unten rechts im AST-Wabennetz bleibt: Dießen möchte sich nicht am Probebetrieb beteiligen. © ast-landsberg.de

Landkreis – Dem Konzept eines Anruf-Sammel-Taxis (A.S.T) als Ergänzung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln haben sich 30 Landkreisgemeinden angeschlossen. Nur Dießen hat sich in seiner jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates gegen eine Teilnahme an einem zweijährigen Probe­betrieb entschieden.

Grund sind neben der Kostenbeteiligung die problematischen Ein- und Ausstiege in der flächenmäßig größten Gemeinde des Landkreises mit Ortsteilen wie Dettenhofen, Dettenschwang oder Obermühlhausen. So können Fahrgäste auf der Strecke von Dießen nach Landsberg in diesen Ortsteilen zwar zusteigen, aber nicht aussteigen. Wer von diesen Ortsteilen zurück nach Dießen fahren möchte, muss einen sehr zeitintensiven Umweg über Landsberg in Kauf nehmen. Dießens Geschäftsleiter Karl Heinz Springer erläuterte es an einem Beispiel: „Man kann von Obermühlhausen nicht zu einem Kaffeekränzchen nach Dettenschwang fahren und auch nicht umgekehrt.“



Laut Vize-Bürgermeister Roland Kratzer in Vertretung von Sandra Perzul sei das AST-System nicht an die Bedürfnisse der Flächengemeinde Dießen mit mehreren Ortsteilen angepasst worden. Mit 13 Nein-Stimmen gegen die vier Ja-Stimmen von Dr. Holger Kramer und Miriam Anton (Bündnis 90/Die Grünen), Hannelore Baur (SPD) und Petra Sander (fraktionslos) wurde die Teilnahme abgelehnt.



Ein Grund war auch der kaum kalkulierbare Kostenaufwand. Die durch den Fahrpreis nicht gedeckten Kosten müsste sich nämlich die Marktgemeinde mit dem Landkreis teilen. Für eine einfache Fahrt von Dießen nach Landsberg zahlt der Fahrgast 9 Euro, während der tatsächliche Aufwand bei 75 Euro liegt. Abzüglich des Fahrgastanteils sind vom Landkreis und von der Gemeinde Dießen je 33 Euro zu berappen. Geht die Fahrt nur von Obermühlhausen nach Landsberg, liegt der Fahrpreis bei 6 Euro und der Anteil von Dießen bei 23 Euro. Ein zweiter Fahrgast zahlt pauschal nur 2,50 Euro, während eine dritte oder vierte Person gratis mitfahren können. Kinder bis sechs Jahre sind frei.



Die Preise für die Gemeinde sind inklusive Mehrwertsteuer und inklusive der Taxi-Bereithaltung an 360 Tagen á rund 18 Stunden. Die halbjährliche Abrechnung mit der Gemeinde würde elektronisch durch das Landratsamt erfolgen. Laut der Sitzungsvorlage im Dießener Gemeinderat hätte man zu Beginn der Testphase mit vier Fahrten pro Woche kalkuliert. Was einem geschätzten Zuschuss von 1.500 bis 1.700 Euro im Quartal entspräche.



Ein AST ist kein privates Taxi, sondern eine Ergänzung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln nach dem Prinzip „Fährt kein Bus, nimm das AST!“ Es fährt von Bushaltestelle zu Bushaltestelle und muss mindestens 60 Minuten vor der geplanten Abfahrt telefonisch bestellt werden. Gruppen werden nur mit maximal vier Personen befördert. Zahlungen mit EC- oder Kreditkarte sind nicht möglich.



Trauerspiel ÖPNV

Rainer Mahl, beim Landratsamt Landsberg unter anderem für die AST-Einführung zuständig, bedauert die Absage Dießens. Während sich die anderen Ammersee-Gemeinden Utting und Schondorf dem zweijährigen Probebetrieb angeschlossen hätten, bleibt die Marktgemeinde außen vor. Obwohl Gemeinderätin Hanni Baur (SPD) vehement für eine Teilnahme plädierte, „weil der ÖPNV hier ein Trauerspiel ist.“