Landsbergs Hinteranger ab Montag wieder befahrbar

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Die letzte Phase der Hinteranger-Sanierung läuft auf Hochtouren. © Schwaiger

Landsberg - Punktlandung im Hinteranger: Die Asphaltierungsarbeiten werden Ende dieser Woche abgeschlossen. Das hat die Stadt soeben mitgeteilt. Freie Fahrt ist aber erst im Laufe des Montags angesagt, denn der Teerbelag muss noch über das Wochenende aushärten

Um die Einbahnregelung im Vorderanger in die ursprüngliche Fahrtrichtung umzudrehen, werden am morgen Halteverbotsschilder aufgestellt, so Pressesprecherin Susanne Flügel. Erst wenn alle parkende Fahrzeuge entfernt seien, könne ab Montag der Verkehr wieder wie gewohnt laufen. „Die Fahrbahnmarkierung wird nach dem vollständigen Abtrocknen des Asphalts in etwa drei Wochen aufgebracht“, kündigt Flügel an.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl dankt den Mitarbeitenden für die „sehr gute Koordination und schnelle Abwicklung“. Sie sei sehr froh, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte. Das sei gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Materialknappheit und den damit oftmals verbundenen Lieferverzögerungen nicht selbstverständlich. Baumgartl dankt ausdrücklich den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld und hofft, dass künftig mit deutlich weniger Lärmbelastung zu rechnen sei.