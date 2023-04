Geschäftsführer auf der Anklagebank

Von: Nathalie Schelle

Im Oktober 2020 stürzte eine Betondecke auf einer Denklinger Baustelle ein – dabei starben vier Bauarbeiter, darunter auch ein 16-jähriger Auszubildender. © Balk/dpa

Die Ermittlungen dauerten lange. Aber die Zeit der Ungewissheit fühlte sich für Familien und Freunde der Opfer des Baustellenunglücks in Denklingen sicher länger an. Am morgigen Donnerstag ist Hauptverhandlung am Amtsgericht.

Denklingen/Landsberg – Weit über zwei Jahre ist es mittler­weile her, dass sich das Baustellenunglück in Denklingen ereignet hat. Vier Bauarbeiter kamen dabei ums Leben, ein weiterer wurde verletzt. Jetzt steht der Termin für die Hauptverhandlung am Amtsgericht Landsberg gegen die Verantwortlichen an: Auf der Anklagebank sitzen die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens. Die Anklage lautet: fahrlässige Tötung in vier Fällen und fahrlässige Körperverletzung.



An einem regnerischen Freitag im Oktober 2020 ereignete sich das Unglück im Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße in Denklingen. Eine neue Betondecke zwischen zwei Gebäuden stürzte ein und begrub vier Mitarbeiter des Bauunternehmens unter den frischen Betonmassen. Drei der Arbeiter wurden vom flüssigen Beton und den Trümmern erdrückt. Bei einem Bauarbeiter wurde bei der Obduktion Tod durch Ersticken festgestellt. Wie konnte so etwas passieren?



Diese Frage möchte auch das Gericht klären. Den beiden Angeklagten, Geschäftsführer des Bauunternehmens und Vater und Sohn, wirft die Staatsanwaltschaft vor, dass sie beim Neubau zweier Gebäude durch ihre Mitarbeiter ein instabiles Traggerüst errichten ließen und dieses nicht überprüft haben. Diese Instabilität habe zum Einsturz der Betondecke und somit zum Tod von vier Arbeitern aus den Gemeinden Denklingen, Fuchstal und Thaining geführt. Zwei waren 37 Jahre alt, einer 34 und ein Auszubildender war gerade mal 16 Jahre alt. Wären die Geschäftsführer ihren Sorgfaltspflichten nachgekommen und hätten sie die Vorschriften eingehalten, so die Staatsanwaltschaft Augsburg, wäre es nicht zum Einsturz der Betondecke und den schweren Folgen gekommen.



Der Anklage haben sich fünf Nebenkläger angeschlossen, sie werden von drei Rechtsan­wälten vertreten. Die Ange­klagten selbst haben die Rechtsanwälte Alexander und Robert Chasklowicz aus Kaufbeuren auf ihrer Seite. Zur Hauptverhandlung sind neun Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Ein möglicher Fortsetzungstermin ist für Montag, 24. April, 13.30 Uhr angesetzt.