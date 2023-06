Kauferinger nach Messerattacke gestorben

Ein Familienstreit, der eskalierte: Am gestrigen Abend soll ein Kauferinger seinen Bruder mit einem Messer angegriffen haben, der durch die Verletzungen gestorben ist. © Symbolbild: Panthermedia

Kaufering - Am gestrigen Donnerstagabend sind zwei Kauferinger Brüder in einen heftigen Streit geraten, wobei einer der beiden tödlich verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft und die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt.

Gegen 20.40 Uhr kam es in einer Wohnung in Kauferings Westen zu einem Streit zwischen zwei Brüdern im Alter von 35 und 42 Jahren. Im weiteren Verlauf habe der 35-Jährige seinem Bruder so schwere Verletzungen mit einem Messer zugefügt, dass er noch in der Wohnung starb, wie es aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hervorgeht.

Der Tatverdächtige habe sich durch die Polizei Landsberg ohne Widerstand festnehmen lassen. Das Motiv sei bisher unklar und außerdem Teil der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen wurden.

Der 35-Jährige sei im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.