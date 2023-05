Geschubst und gebissen: Polizei Landsberg wird zu Familienstreit gerufen

Familienfehde mal anders: Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Streit gerufen, bei dem ein Kind, aber auch ein Erwachsener, handgreiflich gewesen sein sollen. © Symbolbild: Panthermedia

Landsberg - Schon länger scheint es bei einer Familie in Landsberg rumort zu haben, in der sich die 14-jährigen Zwillingsschwestern scheinbar nicht an die Regeln halten wollen. Am Donnerstagabend gipfelte deren Verhalten dann in einem Familienstreit - weshalb die Oma die Polizei alarmierte.

Neben Beleidigungen, die täglich an der Tagesordnung bei der Familie seien, soll ein Erwachsener an diesem Abend eine der 14-Jährigen zu Boden geschubst haben. Die Mutter der Zwillinge soll von einer ihrer Töchter in den Arm gebissen worden sein. Bei früheren Rangeleien sei bereits die Garderobe beschädigt worden.

Die Beteiligten haben jetzt Strafanzeigen zu erwarten.