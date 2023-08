Dießener „Wasserhäusl“ sauber aufgehübscht

Von: Dieter Roettig

Anstatt dem sinnfreien Geschmiere auf der Dießener Abwasserpumpstation zauberte der Jugendbeirat ein Kunstwerk mit Symbolcharakter. Links Spray-Artist Marcel Beausencourt und rechts Kollege Felix Binder mit Bewunderin. © Fotomontage: Roettig

Dießen – Seit ein paar Tagen halten Spaziergänger und Radler inne, wenn sie auf dem autofreien Weg von den Seeanlagen in Richtung St. Alban am alten „Wasserhäusl“ vorbeikommen. Sie staunen und freuen sich über das blitzsaubere „Outfit“, in dem sich die Abwasserpumpstation der Ammerseewerke jetzt präsentiert.

Der im Volksmund fälschlicherweise „Wasserhäusl“ genannte Rundbau wurde von seiner sinnfreien Schmiererei befreit und bekam ein strahlendes Weiß als Grundton. Darauf zauberten Marcel Beausencourt und Felix Binder zusammen mit weiteren Spraydosen- und Pinsel-Artisten eine ganz besondere Visitenkarte für die Marktgemeinde Dießen: Blaue Wellen und LAGO (für See) in den Regenbogenfarben als Symbol für Vielfalt und Respekt, darüber die strahlende Sonne und ein flügelschwingender Storch.



Die farbenfrohe Aktion wurde initiiert und durchgeführt vom Dießener Jugendbeirat, abgesegnet von den Ammerseewerken, Bürgermeisterin Sandra Perzul und dem Gemeinderat, der das Geld für die Ökofarben locker machte. Gleich nach der Installation des Jugendbeirats Ende Oktober 2011 hatte Vorsitzende Lea Schürer die Kunstaktion für die Pumpstationen Dießen und Riederau in den Sommermonaten angekündigt. Corona-bedingt und wegen Zeitproblemen der Künstler wurde erst jetzt das erste Pumpenhäusl in Angriff genommen.



Wann die Pumpstation Riederau ein neues Outfit bekommt, steht noch nicht fest. Vielleicht muss sich darum schon der nächste Jugendbeirat kümmern, denn im Herbst stehen Neuwahlen an. Wer sich bewerben und aktiv an der gemeindlichen Jugendarbeit mitarbeiten möchte, kann sich unter jugend@diessen.bayern melden.