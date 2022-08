Farbenfroher »Freisitz« im Fuchstal

Von: Johannes Jais

Teilen

Farbenfroh: die fensterlose Rückseite des Wohncontainers, der auf der Anhöhe an der Weldener Straße in Leeder positioniert wurde. © Jais

Fuchstal – Blau, rosa, braun, lila und grün: So zeigt sich die Rückwand eines Containers an der Weldener Straße in Leeder. Allemal ein farbenfroher Freisitz. Zumindest auf der Nordseite. Die Ansichten sind konträr: Was für die einen ein willkommener Farbtupfer ist, empfinden andere als störend fürs Ortsbild.

7,30 Meter lang und 2,25 Meter breit ist der Wohncontainer, den ein Bewohner aus Leeder von einem Arbeitskollegen günstig erworben und heuer hinter seinem Haus aufgestellt hat; es steht an der Straße Auf der Halde. Hinter dem neuen Einfamilienhaus geht es gar steil den Hang hinauf zur Weldener Straße – mit 50 Grad Neigung im Gelände. Die Grundstücke entlang der Sackgasse reichen alle hinauf bis zur Gemeindestraße, schildert Altbürgermeister Franz Haibl, der ebenfalls dort wohnt.



Zwischen der schmalen Straße nach Welden und dem Wohncontainer ist ein Streifen von 60 Zentimeter. Bürgermeister Erwin Karg schildert, dass dieser ungewöhnliche Freisitz ganz an die Grenze zum Straßenraum gebaut wurde. Von dort oben, auf fast 700 Meter über dem Meeresspiegel, hat man einen guten Blick über Leeder hinweg nach Denklingen, wo der Kirchturm hinter einem Wald hervorspitzelt. Weiter entfernt ist im Südosten der Hohe Peißen­berg zu erkennen, dahinter das Alpenpanorama.



Der Eigentümer möchte den „Freisitz“, an dem noch manche Arbeiten zu erledigen seien, zur Erholung nutzen. Auf der Ostseite hat der Container zwei Flügeltüren. Davor ist eine Rampe. Über die möchte er den kleinen Oldtimer-Bulldog mit zwölf Pferdestärken, der jetzt noch unten in der Garage steht, in den Container befördern können. Doch der kleine Traktor füllt den gut sieben Meter langen Freisitz bei Weitem nicht aus.



Vertreter des Landratsamtes Landsberg seien schon vor Ort gewesen und hätten sich das angeschaut, gibt der Eigentümer gegenüber dem KREISBOTEN zu verstehen. Doch habe die Kreisbehörde baurechtlich an der Platzierung und an der Dimension selbst nichts zu beanstanden. Der Eigentümer weiß auch von Gemeinderäten, die mit dem knalligen Freisitz an dieser Stelle nicht einverstanden seien. Er passe nicht zum Ortsbild, sagen manche. Nach Informationen des KREISBOTEN ist das Thema im Gemeinderat bereits aufs Tablett gebracht worden – jedoch nicht in öffentlicher Sitzung, sondern hinter verschlossenen Türen.