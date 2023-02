Helau und Alaaf in Igling

Von: Nathalie Schelle

Die Jugendinitiative Scheuring belegte mit ihrem Harry-Potter-Wagen den ersten Platz unter den Umzugswägen, die von einer Jury bewertet wurden. © Schelle

Igling – Was für ein Auftakt für die diesjährigen Faschingsumzüge im Landkreis! Der Gaudiwurm in Igling hat am vergangenen Samstag begeistert. Um 14.14 Uhr sollte es losgehen – durch eine Verspätung wurden die Zuschauer noch mehr auf die Folter gespannt. Aber das Warten hat sich gelohnt.

Bei schönstem Wetter und bester Laune strömten die Besucher des Iglinger Umzuges ins Ortszentrum. Rund 5.000 Zuschauer sollen nach Schätzungen der Organisatoren den Umzug verfolgt haben. 30 Wägen, elf Fußgruppen und vier Kapellen zogen durch die Straßen, um sich von den Besuchern feiern, aber auch von einer Jury bewerten zu lassen.



Die Jury bestand unter anderem aus Iglings Pfarrer Jean Kapena Mwanza und dem Bürgermeister von Obermeitingen Erwin Losert. Außerdem zählten der Bürgermeister aus Hurlach, Andreas Glatz, und Thomas Salzberger als Bürgermeister aus Kaufering zur Jury, die sowohl die Wägen als auch die Fußgruppen bewerten sollte. Bei so vielen Bewerbern sicherlich keine leichte Aufgabe. Trotzdem standen die Sieger später bei der Verkündung fest: Bei den Wägen belegte die Jugendinitiative Scheuring mit ihrem „Harry Potter“-Wagen den ersten Platz, während sich der Radler und Schützenverein Igling den ersten Platz unter den Fußgruppen zu eigen machte.