FC Dettenschwang feiert Rang 3

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Jubel in der Kabine: A-Klassist FC Dettenschwang gewann drei der letzten vier Spiele. © FCD

Landkreis – Jubel in Dettenschwang, Dießen und bei der Zweiten des TSV Landsberg nach ihren Siegen am vergangenen Wochenende.

A-Klassist FC Dettenschwang hat sich mit drei Siegen in den letzten vier Spielen auf den dritten Tabellenplatz hinter dem FC Hofstetten (2:0 in Scheuring) und TSV Landsberg II verbessert. Zuletzt wetzten die Dettenschwanger die Scharte der 1:4-Pleite gegen Scheuring mit einem 2:1 bei der SG Stoffen/Lengenfeld aus. Torschützen für die Mannschaft von Neu-Trainer Uwe Hoy: Martin Wenninger und Stefan Mayr, der jetzt mit sieben Treffern erfolgreichster FCD-Torschütze ist. Am Samstag (15 Uhr) kommt der TSV Herrsching nach Dettenschwang.



Apropos Herrsching: Die Mannschaft vom Ammersee stieg genau vor 50 Jahren in die Landesliga (damals vierthöchste deutsche Spielklasse) auf, war jahrelang das Aushängeschild des Fußballs im bayerischen Oberland. Und jetzt? Herrsching ist Vorletzter in der A-Klasse 7 und kassierte zuletzt eine 0:6-Heimpackung gegen den Tabellenzweiten, den TSV Landsberg II. Tore für das Team um Muriz Salemovic: Maximilian Lang (2), Elmin Korora, Hamed Abbasi, Sebastian Knöferl und Luis Silva Fernandes. Am Samstag spielen sowohl Landsbergs Bayernliga-Team (14 Uhr gegen 1860 II) als auch die Zweite (16 Uhr gegen Jahn Landsberg II) zuhause. Für beide Spiele bietet der TSV ein Kombi-Ticket an.



Die Herren des MTV Dießen sind nach dem 6:1 in Tutzing und dem 3:0 gegen den FC Seeshaupt mit zwei Punkten Vorsprung alleiniger Tabellenführer der A-Klasse 5, da ihr Haupt-Konkurrent, der TSV Erling-Andechs, über ein 1:1 beim MTV Berg nicht hinausgekommen ist. Gegen Seeshaupt trafen Luis Vetter, Ludwig Schranner und Lucas Cavalho. „Ein sehr souveräner Auftritt“, befand der verletzte Spielertrainer Philipp Ropers. Am Sonntag (14) steigt das Topspiel: Dießen ist zu Gast in Andechs. Mit einem Sieg könnte der MTV einen Riesenschritt Richtung Aufstieg machen.