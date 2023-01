Fehlender Einsatz: HC Landsberg schmeißt Lavallee raus

Von: Susanne Greiner

Der Kanadier Jason Lavallee wird vom HCL freigestellt. © HCL

Landsberg - 2:11 gegen die Passauer Black Hawks - spätestens dieses Ergebnis sollte Konsequenzen haben, hatte Riverkings-Präsident Frank Kurz bereits angekündigt. Die wurden gestern Abend gezogen: Laut einer Pressemitteilung des HC Landsberg wurde „nach eingehenden Gesprächen jetzt Jason Lavallee vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt“.

In der Pressemitteilung wird zu der Freistellung des Spielers Jason Lavallee Vizepräsident Michael Grundei zitiert:

„Wir haben unter anderem mit Jason Lavallee bereits nach Weihnachten ein sehr ernstes Gespräch geführt. Er hat in den letzten Wochen aber weiterhin nicht das geliefert, was wir von unseren Leistungsträgern auf und neben dem Eis erwarten. Wir können für die kommende Zeit nur noch Spieler gebrauchen die sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen, alles für den Verein geben und sich auf die wichtigen Spiele konzentrieren. Wir erwarten von jedem im Kader den vollen Einsatz und sind uns auch mit Trainer Sven Curmann einig, dass solche Verfehlungen in Zukunft klare Konsequenzen haben müssen. Hier erwarten wir vom Trainerstab konsequentes Handeln. Uns geht es nicht nur um die Niederlagen, sondern um die Art und Weise, wie diese immer wieder zustande kommen. Wir haben alle gesehen, dass die Mannschaft durchaus in der Lage ist, gegen die Gegner in dieser Liga bestehen zu können, wenn sie sich auf ihre Leistung konzentriert. Wir wollen jetzt nach vorne schauen und am nächsten Wochenende eine Mannschaft sehen, die ein Stück Vertrauen unserer zu Recht enttäuschten Fans zurückgewinnt.“

Der 26-jährige Jason Lavallee wurde vom HCL im Mai letzten Jahres als erster Kontingentspieler der neuen Saison ins Riverkings-Team geholt. Der kanadische Stürmer wechselte damit vom Bayernligisten Schongau zum HC Landsberg.