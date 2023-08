Einbruch in Schondorfer Zahnarztpraxis

Von: Susanne Greiner

In einer Schondorfer Zahnarztpraxis wurde eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. © PantherMedia

Schondorf - Was die Täter neben Bargeld genau suchten, als sie in der Zweit zwischen Sonntagvormittag und Mittwochmorgen in die Zahnarztpraxis eingebrochen sind, ist nicht ganz klar. Sie haben auch eine Festplatte gestohlen.

In der Zeit vom Sonntagvormittag, 13. August, bis Mittwochmorgen, 16. August, wurde in der Bahnhofstraße in eine Zahnarztpraxis eingebrochen. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte(n) der oder die unbekannten Täter in die Praxis und entwendete(n) Bargeld und eine Festplatt, informiert Dießens Erster Polizeihauptkommissar Alfred Ziegler. Gestohlen wurden rund 1.000 Euro, der Sachschaden liege bei rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Dießen, Tel. 08807/92110.