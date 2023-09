Oktoberfest-Flair in der Lechstadt

Von: Ulrike Osman

Schon 50 Jahre gibt´s die Stadtjugendkapelle Landsberg. Das wurde am Wochenende mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. © Osman

Landsberg – 50 Jahre Stadtjugendkapelle, Oide Wiesn und Landsberger Stadtwiesn – das sind gleich drei Gründe auf einmal, um zünftig zu feiern. Das sommerliche Wetter tat ein Übriges, um am Wochenende viele Besucher in die Landsberger Innenstadt zu locken und für beste Stimmung zu sorgen.

Dicht gedrängt versammelten sich um die 50 Musiker der Stadtjugendkapelle unter der Leitung von Hans-Günter Schwanzer am Samstag Nachmittag auf der Bühne im Festzelt der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Das Zelt hatten sie gemeinsam mit Bankmitarbeitern tags zuvor selbst aufgebaut und die Biertische mit Sonnenblumen geschmückt. So bot sich der passende Rahmen für ein schwungvolles Jubiläumskonzert.



Wer nicht im heißen Zelt sitzen wollte, konnte den Märschen, Medleys und Polkas wunderbar auch von draußen lauschen. Auf dem Hellmair-Platz und in der Umgebung verpasste man keinen Ton. Anschließend bot sich ein Bummel durch die Innenstadt an. Hier hatten sich viele Gastwirtschaften weiß-blau geschmückt, um mit Oktoberfestschmankerln ein Wiesn-Warmup zu zelebrieren.



Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Oiden Wiesn, die jedes Jahr zum Ausklang der Sommerferien von der VR-Bank Landsberg-Ammersee gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) veranstaltet wird. Stände mit regionalen Produkten säumten die Ludwigstraße, und auf dem Hauptplatz bot sich der an dieser Stelle ungewohnte Anblick landwirtschaftlicher Fahrzeuge und Maschinen.



Gezeigt wurde heuer unter anderem die Rehkitzrettung per Drohne sowie moderne Gülle- und Sätechnik, die nur noch wenig gemein hat mit der kleinen mechanischen Sämaschine aus den 1970er Jahren, die zwischen den gewaltigen Landmaschinen stand. Heute wird Saatgut aus großen Tanks mit Luftschläuchen auf drei oder sogar sechs Meter Breite auf dem Acker verteilt. Gülle wird nicht mehr fontänenartig aus einem Güllefass aufs Feld geschüttet, sondern direkt in den Boden injiziert. „Diese Technik ist bei jedem Wetter einsetzbar und besser für die Umwelt“, erläuterte Kreisbauernobmann Johann Drexl.



Drexl war auch einer der Teilnehmer beim Wettmelken, das längst der inoffizielle Höhepunkt der Oiden Wiesn geworden ist. Während Kreisbäuerin Marlies Dirr, VR-Bank Vorstand Martin Egger und Fabian Lutzenberger von der Stadtjugendkapelle in einer Promi-Runde außer Konkurrenz antraten, ging es für ein gutes Dutzend Bürgermeister aus dem Landkreis um die Wurst – genauer gesagt, um 100, 200 und 300 Liter Bier für das nächste Fest in der Gemeinde.



Und so bearbeiteten die Rathauschefs aus Fuchstal und Denklingen, Eresing, Kaufering, Unterdießen, Apfeldorf, Igling, Windach, Finning und weiteren Gemeinden die auf der Bühne aufgebauten Gummi-Euter mit einigem Einsatz. Der Sieger hieß am Ende – wie bereits im letzten Jahr – Günter Först. Der Iglinger Bürgermeister holte in einer Minute mit 570 Millilitern das meiste Wasser aus dem Euter.