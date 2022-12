Feuerwehrausbildungszentrum in Pürgen offiziell eingeweiht

Von: Dieter Roettig

Die „Schneetaufe“ für das am Samstag offiziell eingeweihte Feuerwehrausbildungszentrums in Pürgen. © LRA LL/Leitenstorfer

Pürgen – Als Katastrophen- und Blackout-Vorsorge noch nicht zu den aktuellen Panik-Szenarien gehörten, setzte sich Ex-Kreisbrandrat Johann Koller bereits „mit erheblicher Beharrlichkeit“ (laut Landrat Thomas Eichinger) für den Bau eines Feuerwehr-Ausbildungszentrums für die 71 Landkreis-Feuerwehren ein. Das Zentrum am Rande des Pürgener Industriegebiets wurde jetzt offiziell eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Kollers Amtsnachfolger Christoph Resch nahm von Thomas Eichinger den symbolischen Schlüssel entgegen.

Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler, viele Amtskollegen und Kreisräte sowie Feuerwehr-Kommandanten nahmen an der Feierstunde im einhundert Personen fassenden Schulungsraum teil. Wie der Landrat als „Hausherr“ in seinem Grußwort betonte, sei das rund 5,4 Millionen Euro teure Objekt nach dem neuen Sommerbad Greifenberg und der Generalsanierung mit Turnhallenneubau der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf das dritte Großprojekt des Landkreises, das in diesem Jahr eingeweiht werde. Da die aktuell 3.027 aktiven Feuerwehrmitglieder ihren ehrenamtlichen Dienst so selbstverständlich und großartig ausüben, sei das neue Ausbildungszentrum ein Zeichen der Wertschätzung durch den Landkreis.



Kreisbrandrat Christoph Resch (rechts) bei der Segnung des neuen Feuerwehrausbildungszentrum in Pürgen mit Landrat Thomas Eichinger (2.v.r.), Pfarrer Thomas Lichteneber (2.v.l.) und Diakon Franz Bauer (links). © Roettig

Es gibt unter anderem eine Atemschutzstrecke mit Werkstatt, eine Dekontaminationsstelle für Fahrzeuge, einen witterungsunabhängigen überdachten Übungsplatz von 520 Quadratmetern, ein Katastrophenschutzlager, Büroräume für Kreisbrandrat, Kreisbrandmeister und Ausbilder und natürlich einen Aufenthaltsraum mit Teeküche. Gleich neben dem Schulungszentrum hat die Kreisbrandinspektion mit Spenden und viel Eigenleistung ein Brandübungshaus zur Simulation von Ernstfällen gebaut. Auch das wurde von Pfarrer Thomas Lichteneber und Diakon Franz Bauer bei ihrem Rundgang mit Weihwasser gesegnet. Kreisbrandmeister Robert Waldhauser erklärte bei seiner Führung durch den ganzen Komplex, dass die Kursteilnehmer beim Bewältigen der Atemschutzstrecke unter großer Hitze an die Grenze ihrer Belastbarkeit gehen müssten. Damit nichts Unvorhergesehenes passiere, seien aber überall Notfallknöpfe zum Ausstieg verbaut.



Architekt Michael Graf erläuterte nochmals die Historie des zweckdienlichen Gebäudekomplexes, der nach der zweieinhalbjährigen Bauphase seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Nach dem Projektbeschluss des Kreistages im Dezember 2018 fand der Spatenstich im März 2020 statt. Nach den Erdarbeiten ab April 2020 und den Rohbauarbeiten ab Juli 2020 konnte der Dachstuhl mit Wetterschutz noch vor Ende 2020 fertiggestellt werden. Die Heizung mit Luftwärmepumpe und Gasbrennwerttherme sowie Lüftung und Sanitäranlagen wurden ab Februar 2021 eingebaut.



Ab August dieses Jahres lief bereits der Unterrichtsbetrieb im jetzt offiziell eingeweihtem Zentrum. Mit dieser effizienten, professionellen und zentralen Ausbildungsbasis sei die überörtliche Feuerwehrausbildung auf Landkreisebene sichergestellt, wie Landrat Thomas Eichinger betonte. 80 ehrenamtliche Ausbilder würden hier ihr Fachwissen in 22 Lehrgängen weitergeben.