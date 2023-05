Feuerwehren in Asch und Leeder: Aus zwei mach eins?

Nicht viel Platz für die Ascher Wehr: Ebenso wie die Kommandanten Roland Treischl (links) und Matthias Gröber haben auch ihre Kollegen in Leeder zu wenig Platz. © Jais

Fuchstal – Aus zwei mach eins: Das ist die Marschrichtung bei den Feuerwehren Leeder und Asch. Zunächst wird ein gemeinsames Gerätehaus errichtet. Mittelfristig sollen auch die beiden Wehren zusammengelegt werden.

Ein Grundsatzbeschluss sollte gefasst werden zur „Zusammenlegung der Feuerwehren Asch und Leeder“ – so stand es auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Doch auf Nachhaken von Wolfram Ruoff wurde das präzisiert. „Die Zusammenlegung der Standorte“ ist die korrekte Formulierung.



Der Kreisfeuerwehrverband Landsberg zählt 71 Wehren – mehr als die 55 im flächengrößeren Landkreis Weilheim-Schongau. So wie in Denklingen gibt es auch in Fuchstal drei Wehren, nämlich in Leeder, in Asch und in Seestall. 30 Männer aus den Vereinen Asch und Leeder füllten zur Gemeinderatssitzung die Zuhörerstühle im Rathauskeller – selten ist das Interesse an einem Thema so groß.



Zweiter Bürgermeister Stephan Völk informierte über die Stellungnahme des Kreisbrandrates Christoph Resch, seit Herbst 2022 Chef der Inspektion im Landkreis Landsberg. Resch hält das Vorhaben, ein gemeinsames neues Feuerwehrhaus zwischen Asch und Leeder zu errichten, für sinnvoll. Im Auge behalten müsse man die gesetzliche Hilfeleistungsfrist von achteinhalb Minuten, aber auch die (Verkehrs-)Sicherheit im Bereich der Kindertagesstätte und der Mittelschule.



Das neue Feuerwehrhaus könne zwischen dem Pflegeheim, das zurzeit an der Josef-Schöner-Straße errichtet wird, und dem 2022 fertiggestellten Wärmetopf errichtet werden, demonstrierte Völk. „Warum so nah am Pflegeheim?“, wollte Wolfram Ruoff wissen. Und Ulrike Ramsauer fragte, ob zu Seniorenheimen „akribische Vorgaben“ zu Lärmemissionen beachtet werden müssten.



Es handle sich nur um einen Vorschlag, so Völk. Der Standort sei „noch nicht in Stein gemeißelt“, der werde erst im Bauleitplanverfahren festgelegt. Die Gemeinde habe an der Straße zum Wärmetopf, also östlich des Pflegeheimes, drei Grundstücke.



Der Anlass für Idee der Zusammenlegung: die bisherigen Räumlichkeiten in Leeder und Asch entsprechend nicht mehr dem Standard, was Platz und Ausstattung betrifft. Duschen fehlen, ebenso Schulungsräume und Reinigungsräume für die Geräte. Die Wehr in Leeder zählt gut 50 Aktive, in Asch sind es gut 40.



„Wird das eine Feuerwehr, oder bleiben es zwei?“, hakte dritter Bürgermeister Walter Reitler (Seestall) nach. Christoph Kneißl aus Leeder konstatierte, dass das „auf lange Sicht“ zur Zusammenlegung der beiden Wehren führen könne – auch wenn sich das noch zeigen werde. Er wünsche, dass „die Kameradschaft nicht leidet“. Stunk in den Mannschaften sei eine schlechte Voraussetzung für gemeinsame Einsätze.